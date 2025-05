Intensywne działania policjantów zapewniły bezpieczeństwo kilkudziesięciu tysiącom osób biorących udział w Finale Ligi Konferencji UEFA Powrót Drukuj Dziś już trzeci niezwykle intensywny dzień pracy policjantów związanej z zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa kibicom, turystom i mieszkańcom Wrocławia w związku z organizowanym Finałem Ligi Konferencji UEFA 2025. Tak dużej imprezy sportowej Wrocław nie organizował od lat i było to ogromne wyzwanie dla podmiotów i służb miejskich, ale przede wszystkim policjantów. W stolicy Dolnego Śląska pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy osób chcących wziąć udział w meczu finałowym lub imprezach towarzyszących i niestety oprócz sportowych emocji, ze strony niektórych uczestników tego wydarzenia pojawiła się także agresja wobec innych fanów sportu z drużyny przeciwnej. Konsekwencja tych zachowań i podjętych przez funkcjonariuszy czynności jest fakt, że 22 z nich mają obecnie status osoby zatrzymanej. Odpowiedzą one za różne zachowania naruszające przepisy prawa.

Niemal dwa tysiące policjantów z Dolnego Ślaska i różnych części kraju zaangażowanych było w zabezpieczenie imprezy masowej odbywającej się w ostatnich dniach na terenie Wrocławia. Gościliśmy w stolicy Dolnego Śląska kilkadziesiąt tysięcy osób, w większość spoza granicy naszego kraju, które chciały wziąć udział w meczu finałowym Ligi Konferencji UEFA lub wydarzeniach towarzyszących zorganizowanych przez miasto. Działania funkcjonariuszy, podobnie jak podejmowane podczas innych dużych imprez masowych czy zgromadzeń, ukierunkowane były na zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa wszystkich osób - zarówno biorących udział w sportowym wydarzeniu, jak i osób postronnych. Policjanci byli wszędzie tam, gdzie była potrzebna ich pomoc lub mogło dochodzić do sytuacji niebezpiecznych.

Wieloaspektowe działania prowadzili i nadal prowadzą funkcjonariusze m.in. z komórek ruchu drogowego, prewencyjnych i operacyjnych, wspierani przez służby logistyczne. Od minionego wtorku obejmują one swym obszarem wszelki transport, w tym oczywiście drogowy, lotniczy, komunikację miejską i szlaki kolejowe, a same działania prowadzono także na wodzie i z powietrza przy wykorzystaniu dronów oraz policyjnego śmigłowca. Nie zabrakło także policyjnych techników kryminalistyki, pirotechników, czy też kontrterrorystów. Łącznie w służbie już trzeci dzień działa kilka razy więcej policjantów niż na co dzień, ze wsparciem kilkuset policjantów z jednostek terenowych z kraju. Charakter policyjnych czynności jest za każdym razem indywidualnie dostosowywany do bieżącej sytuacji, a koordynowany przez dowódcę zaplanowanego zabezpieczenia.

Taktyka działania dostosowywana była do rodzaju zagrożenia i uwzględniała wszelkie możliwe scenariusze kolejnych wydarzeń, jakie mogłyby być ich następstwem. Priorytetem była deeskalacja negatywnych zachowań m.in. poprzez natychmiastową reakcję na sytuacje mogące zagrażać bezpieczeństwu innych. Podjęcie interwencji wobec kilkudziesięciu lub kilkuset osób, które naruszyły przepisy prawa, to doskonały przykład takich działań.

Zabezpieczenie prewencyjne w ostatnich dniach wiązało się również z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego funkcjonariusze pełnili służbę na głównych ciągach komunikacyjnych i skrzyżowaniach oraz trasach dojazdu na stadion, lotnisko oraz specjalnie przygotowanych strefy kibica. Odpowiednio regulowali ruch z uwzględnieniem bieżącej sytuacji z uwagi na ruchu pojazdów, jak i osób zmierzających komunikacją zbiorową lub pieszo na mecz.

W przeddzień meczu finałowego kibice, którzy zdążyli przybyć już do Wrocławia, zafundowali mieszkańcom mocno imprezowe popołudnie i noc. Fani piłki nożnej, którzy gromadzili się głównie w rejonie wrocławskiego Rynku, hucznie świętowali i zaznaczyli swoją obecność. Już około godziny 19:30 we wtorek (27.05.2025 r.) policjanci interweniowali w związku z incydentem, do jakiego doszło pomiędzy kibicami drużyn przyjezdnych. Mundurowi zareagowali niezwłocznie po tym zajściu, czego skutkiem było to, że nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu i negatywnych zachowań. O godzinie 23.00 natomiast policjanci zauważyli grupę około 10 osób szarpiących się ze sobą za ubrania. Zareagowali natychmiast podbiegając w miejsce konfliktu i zatrzymany został 31-letni obywatel Hiszpanii, który był najbardziej agresywny. Z kolei nad ranem po godzinie 5:10, funkcjonariusze analizując bieżący monitoring różnych części miasta, w tym również Rynku, zauważyli grupę mężczyzn demontujących z masztu flagi Finału Ligi Konferencji UEFA. Skierowani na miejsce mundurowi zatrzymali 3 obywateli Hiszpanii, niosących skradzione flagi.

Tuż po godzinie 15:00 w dzień meczu na wrocławskim Rynku, doszło do kolejnego i zarazem ostatniego już z incydentów i starcia się dwóch grup kibiców. Policjanci bardzo szybko podjęli działania mające na celu deeskalację negatywnych zachowań i rozdzielenie obu tych grup. Funkcjonariusze użyli środków technicznych w postaci armatki wodnej oraz środków przymusu bezpośredniego stosowanych w ramach działań pododdziałów zwartych. Policjanci szybko podjęli działania i przywrócili naruszony porządek prawny, a następnie działali dalej, by inni mogli bezpiecznie brać udział w tym wielkim święcie sportu. Czynności podjęto wobec 28 z uczestników zajścia i po analizie zgromadzonych materiałów, 18 z nich ma na ten moment status osoby zatrzymanej i przebywa w policyjnym areszcie.

Nie ma, nie było i nie będzie przyzwolenia na łamanie prawa. Nikt, kto dopuszcza się takich czynów, nie uniknie odpowiedzialności prawnej, a czynności z zatrzymanymi dziś będą kontynuowane.

Biorąc pod uwagę skalę zabezpieczenia prowadzonego przez policjantów w ostatnich dniach i fakt, że głównym priorytetem dla funkcjonariuszy było zapewnienie bezpieczeństwa kibicom, turystom i mieszkańcom Wrocławia w trakcie wszystkich zaplanowanych w tym czasie wydarzeń, w których to uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób z Polski i Hiszpanii i Anglii, można ogólnie stwierdzić, że było bezpiecznie, a policjanci reagowali skutecznie i natychmiast w każdej sytuacji.