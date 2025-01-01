Dolnośląscy policjanci wyróżnieni medalami i odznaczeniami przy okazji obchodów związanych z 107. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości Powrót Drukuj Na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyła się uroczysta zbiórka związana z oficjalnymi obchodami 107. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przy tej okazji wyróżnieni zostali funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji, którzy odebrali medale państwowe, odznaczenia resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości uczestniczył m.in. Szef dolnośląskich policjantów nadinsp. Paweł Półtorzycki oraz Wicewojewoda Dolnośląski Pan Piotr Kozdrowicki.

Wśród zaproszonych gości byli: Wicewojewoda Dolnośląski Pan Piotr Kozdrowicki, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Paweł Gancarz, reprezentująca Prezydenta Miasta Wrocławia - Pani Wiceprezydent Renata Granowska, Starosta Wrocławski Pan Włodzimierz Chlebosz, a także szefowie i przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji na czele z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Panem nadbryg. Markiem Hajdukiem, przedstawiciele Wojska Polskiego: Kanclerz Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki – płk. Sławomir Witkowski, Komendant 2. Wojskowego Szpitala Polowego – płk. Jarosław Bukwald, Dowódca 31. Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego – ppłk. Michał Gniewkowski, Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej – płk. Edward Chyła, Komendanta 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie – płk. Bogdan Drąg, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych – płk. Grzegorz Oskroba, Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu – ppłk. Artur Stańka, Komendant Regionalnego Centrum Informatyki – płk. Tomasz Kostrzewa oraz Szef Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego we Wrocławiu płk Robert Bodzioch. Gościliśmy również Dolnośląskiego Inspektora Transportu Drogowego Pana Rafała Fałowskiego, Dyrektora Delegatury we Wrocławiu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pana majora Bartosza Orawca, przedstawicieli Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz reprezentującego Komendanta Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice majora Grzegorza Knitera, a także funkcjonariuszy z Republiki Czeskiej w osobach Komendantów Wojewódzkich Policji z Pardubic i Hradec Kralove. Byli również Naczelnicy Zarządów we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz duszpasterze dolnośląskiego garnizonu Policji - ksiądz kanonik Stanisław Stelmaszek i ksiądz mitrat Grzegorz Cebulski. Obecni byli również przedstawiciele związków zawodowych: reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów woj. dolnośląskiego w osobie Przewodniczącego Pan asp. szt. Roman Buczkowski i Pan Waldemar Nowak – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Garnizon dolnośląski reprezentował Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki wraz z zastępcami.

Uroczysta zbiórka odbywa się w tak wspaniałym wnętrzu dzięki życzliwości gospodarza tego obiektu Komendanta 4. Regionalnej Bazy Logistycznej pana płk. Mirosława Giela, którego reprezentował Zastępca Komendanta płk. Jacek Szmalenberg.

Po przemówieniach gości nastąpiła część okolicznościowa związana z wręczaniem medali państwowych, odznaczeń resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Zgodnie z wydanymi Postanowieniami Prezydenta RP o nadaniu medalu „Za Długoletnią Służbę” w garnizonie dolnośląskim Policji wyróżniono: Złotym medalem 10 policjantów, Srebrnym 16 policjantów i Brązowym 6 policjantów. Natomiast zgodnie z Decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu odznaki ,,Za Zasługi dla Policji” w garnizonie dolnośląskim Policji wyróżniono 10 osób. Zaś wg Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu odznaki ,,Zasłużony Policjant” wyróżniono 30 policjantów. Przy tej okazji Komendant Główny Policji mianował w korpusie oficerów starszych 3 funkcjonariuszy Policji garnizonu dolnośląskiego, a w korpusie oficerów młodszych, aspirantów, podoficerów oraz szeregowych Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu mianował ponad 100 policjantów.

Dalsze wyróżnienia to m.in.: Decyzją Przewodniczącego Kapituły o nadaniu ,,Odznaki Za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji We Wrocławiu” w garnizonie dolnośląskim Policji wyróżniono 8 osób, a także Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o nadaniu odznaki ,,Krzyż Niepodległości z Gwiazdą kl. I” za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów w garnizonie dolnośląskim Policji wyróżniono 2 policjantów.

Medale i odznaczenia wręczali Wicewojewoda Dolnośląski Pan Piotr Kozdrowicki oraz Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki.

Po zakończonej części oficjalnej, przemowach gości i pożegnaniu sztandaru przyszedł czas na okolicznościowe fotografie i kuluarowe rozmowy, wszystko to przy akompaniamencie policyjnych muzyków z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.