Wykonasz zadanie, otrzymasz pieniądze. Uwaga! Tak działają oszuści

Data publikacji 04.01.2026

Policja ostrzega przed oszustwami internetowymi polegającymi na rzekomej pracy lub szybkim zarabianiu w sieci. Sprawcy kontaktują się z ofiarami za pośrednictwem komunikatorów i portali społecznościowych, proponując wykonywanie prostych czynności, takich jak polubienia produktów, dodawanie ich do ulubionych, czy przesyłanie zrzutów ekranu jako „potwierdzenia wykonania zadania". Początkowo mogą być nawet wypłacane niewielkie kwoty, aby wzbudzić zaufanie, po czym ofiary są nakłaniane do wpłacania coraz wyższych sum własnych pieniędzy pod pretekstem „inwestycji", „odblokowania wypłaty" lub „kolejnego etapu zadań". W efekcie pieniądze nie są jednak zwracane, a kontakt z oszustami się urywa.

Do takiego zgłoszenia o przestępstwie doszło wczoraj w Boguszowie-Gorcach. Osoba nieletnia nawiązała kontakt przez komunikator z rzekomą firmą oferującą współpracę. Początkowe zadania polegały na polubieniu produktów w Internecie, za co miała otrzymywać drobne prowizje.

Następnie nastolatka została nakłoniona do wpłat własnych środków za pomocą kodów blik, rzekomo w celu zakupu kryptowalut i uzyskania wyższych zarobków. Każda kolejna wypłata była uzależniana od wykonania następnego zadania i wpłacenia coraz większych kwot.

Ostatecznie, mimo zapewnień o możliwości wypłaty wszystkich zgromadzonych już środków, pieniądze nie zostały zwrócone, a łączna strata wyniosła ponad tysiąc trzysta złotych.

W związku z tym zdarzeniem przypominamy na co należy zwracać szczególną uwagę podczas korzystania z Internetu:

nie wierzmy w oferty „łatwego” i „gwarantowanego” zarobku bez umowy i danych firmy,

nie zgadzajmy się na żądanie wpłacania własnych pieniędzy w celu uzyskania późniejszego wynagrodzenia,

nie podawajmy nikomu kodów blik, danych osobowych lub bankowych,

pamiętajmy, że przestępcy zmuszają nas do działania pod presję czasu i groźbą utraty wcześniej wpłaconych środków,

zwróćmy uwagę, że kontakt odbywa się wyłącznie przez komunikatory i brak jest oficjalnych kanałów firmy.

Pamiętajmy! W przypadku podejrzenia oszustwa należy natychmiast przerwać kontakt, nie przekazywać pieniędzy ani danych, zabezpieczyć korespondencję i zgłosić sprawę Policji.

