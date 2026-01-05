Areszt dla kierowcy bez uprawnień, który pod wpływem narkotyków potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych Data publikacji 05.01.2026 Powrót Drukuj Na trzy miesiące do aresztu trafił 32-latek, który nie posiadając uprawnień i będąc pod wpływem środków odurzających, potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Poszkodowany w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, a sprawca zatrzymany przez bolesławieckich policjantów. Podejrzanemu grozi kara od 3 do 16 lat pozbawienia wolności.

30 grudnia 2025 roku, przed godziną 7:00, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu otrzymali zgłoszenie o potrąceniu na przejściu dla pieszych. Poszkodowanym w zdarzenia był mieszkaniec miasta, który doznał licznych obrażeń i trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali 32-letniego kierowcę, który prowadził pojazd pod wpływem metamfetaminy oraz pomimo decyzji o cofnięciu mu uprawnień.



Mieszkaniec powiatu bolesławieckiego został doprowadzony najpierw do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, a następnie do sądu. Wobec sprawcy wypadku, w wyniku którego poszkodowany doznał poważnych obrażeń, zastosowano najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.



Podejrzanemu grozi kara od 3 do 16 lat pozbawienia wolności.



Opisany przypadek jest kolejnym dowodem na to jak niebezpieczna jest jazda pod wpływem alkoholu, czy innego środka działającego do niego podobnie. Dolnośląska Policja apeluje o rozsądek podczas podejmowania decyzji o ruszeniu w drogę.



asp. Paweł Noga



Źródło: KPP w Bolesławcu

podkom. Anna Kublik-Rościszewska

