Areszt dla kierowcy bez uprawnień, który pod wpływem narkotyków potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych
Na trzy miesiące do aresztu trafił 32-latek, który nie posiadając uprawnień i będąc pod wpływem środków odurzających, potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Poszkodowany w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, a sprawca zatrzymany przez bolesławieckich policjantów. Podejrzanemu grozi kara od 3 do 16 lat pozbawienia wolności.
30 grudnia 2025 roku, przed godziną 7:00, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu otrzymali zgłoszenie o potrąceniu na przejściu dla pieszych. Poszkodowanym w zdarzenia był mieszkaniec miasta, który doznał licznych obrażeń i trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali 32-letniego kierowcę, który prowadził pojazd pod wpływem metamfetaminy oraz pomimo decyzji o cofnięciu mu uprawnień.
Mieszkaniec powiatu bolesławieckiego został doprowadzony najpierw do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, a następnie do sądu. Wobec sprawcy wypadku, w wyniku którego poszkodowany doznał poważnych obrażeń, zastosowano najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.
Podejrzanemu grozi kara od 3 do 16 lat pozbawienia wolności.
Opisany przypadek jest kolejnym dowodem na to jak niebezpieczna jest jazda pod wpływem alkoholu, czy innego środka działającego do niego podobnie. Dolnośląska Policja apeluje o rozsądek podczas podejmowania decyzji o ruszeniu w drogę.
asp. Paweł Noga
Źródło: KPP w Bolesławcu
podkom. Anna Kublik-Rościszewska
tel. 600 266 990
Film 2026_01_05_BOLESLAWIEC_Prowadzenie_.mp4
Pobierz plik 2026_01_05_BOLESLAWIEC_Prowadzenie_.mp4 (format mp4 - rozmiar 46.3 MB)