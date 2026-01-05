Areszt dla kierowcy bez uprawnień, który pod wpływem narkotyków potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych - Bieżące informacje - Policja Dolnośląska

Bieżące informacje

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Areszt dla kierowcy bez uprawnień, który pod wpływem narkotyków potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych

Data publikacji 05.01.2026
Powrót
Drukuj

Na trzy miesiące do aresztu trafił 32-latek, który nie posiadając uprawnień i będąc pod wpływem środków odurzających, potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Poszkodowany w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, a sprawca zatrzymany przez bolesławieckich policjantów. Podejrzanemu grozi kara od 3 do 16 lat pozbawienia wolności.

30 grudnia 2025 roku, przed godziną 7:00, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu otrzymali zgłoszenie o potrąceniu na przejściu dla pieszych. Poszkodowanym w zdarzenia był mieszkaniec miasta, który doznał licznych obrażeń i trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali 32-letniego kierowcę, który prowadził pojazd pod wpływem metamfetaminy oraz pomimo decyzji o cofnięciu mu uprawnień. 

Mieszkaniec powiatu bolesławieckiego został doprowadzony najpierw do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, a następnie do sądu. Wobec sprawcy wypadku, w wyniku którego poszkodowany doznał poważnych obrażeń, zastosowano najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. 

Podejrzanemu grozi kara od 3 do 16 lat pozbawienia wolności.

Opisany przypadek jest kolejnym dowodem na to jak niebezpieczna jest jazda pod wpływem alkoholu, czy innego środka działającego do niego podobnie. Dolnośląska Policja apeluje o rozsądek podczas podejmowania decyzji o ruszeniu w drogę.

asp. Paweł Noga

Źródło: KPP w Bolesławcu
podkom. Anna Kublik-Rościszewska
tel. 600 266 990
 

Film 2026_01_05_BOLESLAWIEC_Prowadzenie_.mp4

Pobierz plik 2026_01_05_BOLESLAWIEC_Prowadzenie_.mp4 (format mp4 - rozmiar 46.3 MB)

Powrót na górę strony