Wielowątkowa praca trzebnickich policjantów doprowadziła do zatrzymania 28-letniego mieszkańca powiatu Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Wszystko zaczęło się od zgłoszenia o podejrzanym Audi parkującym przy posesjach w gminie Wisznia Mała. To właśnie te informacje uruchomiły szereg działań trzebnickich policjantów. Efekt? Odzyskane skradzione samochody, przyczepka, a także dziewięć zarzutów i 3- miesięczny areszt dla 28-letniego mieszkańca powiatu trzebnickiego.

19 lutego dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy otrzymał informację o podejrzanym pojeździe, który miał zatrzymywać się przy prywatnych posesjach na terenie Gminy Wisznia Mała. To właśnie w tamten rejon skierowano został policyjny patrol.



Na miejscu mundurowi ujawnili opisany w zgłoszeniu samochód osobowy marki Audi. Sprawdzenie pojazdu niemieckiego producenta w policyjnych systemach wykazało, że został skradziony pod koniec stycznia na terenie Wrocławia. Funkcjonariusze zabezpieczyli auto i odholowali je na parking pozostający w dyspozycji Policji. Wówczas pozostało dotrzeć do osoby odpowiedzialnej za to przestępcze działanie.



Do sprawy włączyli się policjanci Wydziału Kryminalnego. Śledczy skrupulatnie analizowali zgromadzony materiał, weryfikowali informacje oraz zabezpieczali ślady, które mogły doprowadzić do ustalenia sprawcy. Wieloaspektowa praca operacyjna przyniosła szybki efekt.



Już następnego dnia funkcjonariusze skierowali się pod wytypowany adres, gdzie zastali 28-letniego mieszkańca powiatu trzebnickiego. W trakcie czynności na posesji ujawnili kolejny mienie pochodzące z kradzieży - drugie Audi oraz przyczepkę skradzioną 31 stycznia z terenu Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicjum w Będkowie.



Policjanci ustalili również, że mężczyzna, używając narzędzia, uczynił nieczytelny numer identyfikacyjny VIN w jednym z pojazdów, co stanowi odrębne przestępstwo. 28-latek został zatrzymany i doprowadzony do trzebnickiej komendy.



W toku przesłuchania wyszło na jaw, że podejrzany dokonał dwóch kradzieży pojazdów na terenie Wrocławia. Działał według podobnego schematu, pod pozorem kupna samochodu umawiał się na jazdę próbną, po czym nie wracał już do właściciela.



Dodatkowo ustalono, że mężczyzna posiadał prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący do 2028 roku. Mimo to wsiadał za kierownicę, lekceważąc decyzję sądu.



Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy, gdzie usłyszał łącznie dziewięć zarzutów. Na wniosek prokuratora, w poniedziałek 23 lutego, sąd wobec 28-latka zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Wielowątkowa i konsekwentna praca funkcjonariuszy pozwoliła skutecznie przerwać przestępczy proceder oraz odzyskać skradzione mienie.



asp. Paweł Noga



