Wizyta przedstawicieli Europolu w siedzibie dolnośląskiej komendy wojewódzkiej

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się wyjątkowe spotkanie dolnośląskich policjantów z przedstawicielami Europolu, podczas którego podsumowano efekty największego w historii Unii Europejskiej uderzenia w przestępczość narkotykową – operacji „FABRYKA". W spotkaniu osobiście uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki. Na jego ręce przedstawiciele Europolu złożyli podziękowania za wkład i zaangażowanie dolnośląskich policjantów, którzy odegrali kluczową rolę w tej spektakularnej europejskiej realizacji wymierzonej w proceder narkotykowy. Policjanci KWP we Wrocławiu otrzymali również certyfikaty sygnowane przez kierownictwo struktury Europolu ds. narkotyków syntetycznych.

24 lutego 2026 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli Europolu, na czele z Szefem Zespołu do Spraw Narkotyków Syntetycznych Europolu – Panem Wimem Panis, z dolnośląskimi policjantami zaangażowanymi w największe w historii Unii Europejskiej uderzenie w przestępczość narkotykową – operację „FABRYKA”. Gości z Europolu osobiście przyjął Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki.

W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Rozmowy dotyczyły podsumowania międzynarodowej operacji „FABRYKA” – największej w historii Unii Europejskiej realizacji wymierzonej w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Działania prowadzone były na szeroką skalę, przy ścisłej współpracy służb wielu państw, a ich efekty znacząco osłabiły struktury zajmujące się produkcją i dystrybucją narkotyków syntetycznych.

Przedstawiciele Europolu podkreślili kluczową rolę dolnośląskich policjantów w działaniach skutkujących rozbiciem zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją narkotyków syntetycznych na ogromną skalę. Wyrazy uznania skierowano zarówno do kierownictwa dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, jak i bezpośrednio do funkcjonariuszy zaangażowanych w sprawę. Ich profesjonalizm, determinacja oraz skuteczność działania miały fundamentalne znaczenie dla powodzenia całej operacji.

W dowód uznania za wyjątkowe zaangażowanie oraz spektakularne efekty wspólnych europejskich działań, po raz pierwszy w historii funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzącym sprawę wręczone zostały pamiątkowe Certyfikaty sygnowane przez Szefa Działu Narkotyków Syntetycznych Europolu – Pana Roberta Fay.

Wizyta wysokich rangą przedstawicieli Europolu w siedzibie dolnośląskiej komendy to wyraźny sygnał, że działania naszych policjantów są dostrzegane i cenione na arenie międzynarodowej. To także potwierdzenie, że dolnośląska Policja odgrywa istotną rolę w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej na terenie całej Unii Europejskiej, skutecznie współtworząc system bezpieczeństwa ponad granicami państw.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu