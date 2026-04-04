Wielkanocna niespodzianka podarowana przez górowską Policję dzieciom z rodziny zastępczej 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, górowska Policja zorganizowała akcję charytatywną. Funkcjonariusze wraz z pracownikami cywilnymi odwiedzili dzieci z Zawodowej Rodziny Zastępczej na terenie powiatu górowskiego. Radiowozami ruszyli w odwiedziny z prezentami, sprawiając najmłodszym ogromną niespodziankę. Na twarzach dzieci natychmiast pojawiły się uśmiechy, a paczki były otwierane z wielkim zaciekawieniem. Jedną z atrakcji była możliwość zobaczenia radiowozu od środka. Dzieci mogły usiąść za kierownicą i włączyć sygnały świetlne. Takie chwile pozostają w pamięci na długo.



Spotkanie było dla wszystkich szczególnym doświadczeniem pełnym emocji, zarówno dla dzieci, jak i mundurowych. Najpiękniejszym prezentem dla mundurowych była radość i uśmiech na twarzach najmłodszych.



Spotkania z dziećmi z okazji świąt, stało się już co roku tradycją wpisaną w kalendarz górowskich policjantów oraz pracowników cywilnych. Tradycję organizowania paczek z okazji świąt w górowskiej komendzie Policji kilkanaście lat temu zapoczątkował i nadal pielęgnuje kierownik Rewiru Dzielnicowych w Górze asp. szt. Marek Berus. To przykład postawy, która zasługuje na uznanie. Inicjatywa, dzięki której powstała akcja przygotowania paczek dla dzieci z rodziny zastępczej pokazuje, jak wiele dobrego można zrobić dzięki empatii i chęci niesienia pomocy.



Tego typu inicjatywy mają ogromne znaczenie społeczne. Wiele dzieci z rodzin zastępczych zna Policję głównie z interwencji, często trudnych i stresujących. Spotkanie w spokojnej, serdecznej atmosferze pozwala im zobaczyć, że policjanci są po to, aby pomagać, wspierać i chronić. Hasło „Pomagamy i chronimy” to nie tylko słowa, ale codzienna praktyka.



asp . Paweł Noga