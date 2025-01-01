Nielegalne wyroby zabezpieczone, dwóch mężczyzn zatrzymanych

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelec, wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego, zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 23 i 22 lat, podejrzewanych o posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy oraz produktów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi.

W wyniku przeprowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli znaczną ilość papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Dodatkowo u zatrzymanych znaleziono etykiety przeznaczone do oznaczania produktów, podrobione kartonowe opakowania oraz różnego rodzaju wyroby chemii gospodarczej, w tym proszki i kapsułki do prania, kapsułki do zmywarki, płyny do prania, a także skarpetki z podrobionymi znakami towarowymi.

Wstępne ustalenia wskazują, że wartość uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy wyniosła prawie 700 tysięcy złotych.

Teraz zatrzymani mężczyźni odpowiedzą za przestępstwa skarbowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadanie i obrót wyrobami tytoniowymi bez wymaganych znaków akcyzy grozi wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności, a także przepadek nielegalnych papierosów.

W przypadku wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi, sprawcy mogą usłyszeć zarzuty zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci prowadzą dalsze czynności w sprawie oraz ustalają źródło pochodzenia zabezpieczonych produktów.

Przypominamy, że kupując towary z nielegalnych źródeł, narażamy się na ryzyko związane z ich jakością i bezpieczeństwem. Produkty niewiadomego pochodzenia, zwłaszcza chemia gospodarcza czy artykuły codziennego użytku, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i legalnych punktów sprzedaży oraz zwracać uwagę na oznaczenia i jakość kupowanych produktów.

asp. Paweł Noga