4-CMC, amfetaminę, haszysz i marihuanę w ilości blisko 4 kg zabezpieczyli kłodzcy policjanci Żmudna i niezwykle skrupulatna praca operacyjna policjanci Wydziału Kryminalnego kłodzkiej komendy powiatowej doprowadziła do zatrzymania 41-letniego mieszkańca Kłodzka podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz wprowadzanie ich do obrotu. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 4 kilogramy m.in. marihuany, amfetaminy, a także sprzęt służących do porcjowania narkotyków i przygotowywania ich do dalszej dystrybucji. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

Kolejny sukces kłodzkich policjantów w walce z przestępczością narkotykową to efekt długotrwałych i intensywnych działań operacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego. Mundurowi szczegółowo analizowali zdobywane informacje, weryfikowali ustalenia oraz konsekwentnie rozpracowali środowisko związane z procederem narkotykowym.

Ze zgromadzonych przez kłodzkich kryminalnych informacji wynikało, że 41-letni mieszkaniec Kłodzka może posiadać w miejscu zamieszkania znaczne ilości środków odurzających oraz zajmować się ich sprzedażą. Kiedy zgromadzony materiał operacyjny uwiarygodnił wcześniejsze ustalenia, funkcjonariusze przystąpili do realizacji. Policjanci pojawili się w miejscu zamieszkania mężczyzny, gdzie przeprowadzili szczegółowe przeszukanie pomieszczeń. Ich doświadczenie oraz dokładność szybko przyniosły efekt. W jednej z kuchennych szafek, w metalowych puszkach, mundurowi ujawnili ukryte narkotyki.

To jednak nie był koniec policyjnych działań. Kryminalni sprawdzili również garaż użytkowany przez 41-latka. Tam odkryli kolejne znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Policjanci zabezpieczyli także małe woreczki, wagę elektroniczną oraz folię wykorzystywaną do zgrzewania opakowań. Wszystko wskazywało na to, że zabezpieczone substancje były przygotowane do dalszego obrotu.

Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 2,3 kg marihuany, 43 gramy haszyszu oraz znaczne ilości substancji psychotropowych, w tym ponad 1,5 kg amfetaminy i kilkadziesiąt gram 4-CMC. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także wielokrotnego udzielania narkotyków innym osobom w celu osiągniecia korzyści majątkowej.

Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymany był już wcześniej karany za inne przestępstwa. 41-katek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe.

Dzisiaj Sąd Rejonowy w Kłodzku, uwzględniając zgromadzony przez policjantów oraz prokuraturę materiał dowodowy, przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Przypominamy, że przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii określają odpowiedzialność karną osób dopuszczających się przestępczości narkotykowej. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość do 12 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze nieustannie prowadzą działania operacyjne i procesowe ukierunkowane na ujawnianie oraz eliminowanie z lokalnego rynku zabronionych substancji. Celem tych działań jest ograniczenie dostępności nielegalnych środków oraz realne zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Kłodzku

podinsp. Wioletta Martuszewska

tel. 606 754 529

