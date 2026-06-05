Włamywali się do domów, kradli złoto i gotówkę. Oławscy kryminalni rozbili grupę recydywistów z Gruzji Data publikacji 05.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy operacyjnej oławskich kryminalnych oraz współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymano trzech obywateli Gruzji w wieku 24, 45 i 50 lat. Dwóch z nich usłyszało zarzuty dotyczące serii włamań do domów jednorodzinnych na terenie województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. Decyzją sądu wobec podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 10 lat więzienia.

W poniedziałek, 1 czerwca br. na terenie Wrocławia policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Oławie, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali trzech obywateli Gruzji w wieku 24, 45 i 50-lat

Zatrzymania to efekt wielotygodniowej pracy operacyjnej oławskich kryminalnych, którzy konsekwentnie zbierali informacje, analizowali materiał dowodowy oraz weryfikowali każdy trop prowadzący do sprawców. Ich determinacja i profesjonalizm doprowadziły do ustalenia osób odpowiedzialnych za serię przestępstw przeciwko mieniu oraz ich zatrzymania.

Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy działali w sposób zaplanowany i zorganizowany. Wykorzystywali nieobecność domowników, a do budynków dostawali się po uprzednim wyważeniu okien, wybiciu szyb lub pokonaniu innych zabezpieczeń. Następnie przeszukiwali pomieszczenia w poszukiwaniu pieniędzy, kosztowności i przedmiotów o dużej wartości.

Ich łupem padały między innymi gotówka w różnych walutach, sztabki złota, złote monety inwestycyjne i kolekcjonerskie, złota i srebrna biżuteria, markowe zegarki, sprzęt elektroniczny oraz inne cenne przedmioty.

Policjanci powiązali podejrzanych m.in. z włamaniem do domu jednorodzinnego w Stanowicach, do którego doszło pod koniec kwietnia br. Wówczas sprawcy skradli gotówkę oraz biżuterię o wartości blisko 80 tysięcy złotych.

Kolejne przestępstwo miało miejsce na początku maja br. w Starym Otoku, gdzie łupem włamywaczy padły złote sztabki, monety, biżuteria oraz inne wartościowe przedmioty.

Śledczy ustalili również, że podejrzani działali poza granicami województwa dolnośląskiego.

Dwaj zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące także włamań do domów jednorodzinnych na terenie Poznania oraz Jarocina, gdzie pod koniec maja br. mieli dokonać kradzieży pieniędzy, kosztowności, sprzętu elektronicznego oraz dokumentów.

Jak ustalili śledczy, mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu, a po zmianie danych osobowych ponownie przyjechali do Polski, gdzie mieli kontynuować przestępczą działalność. Trzeci z zatrzymanych – 50-letni obywatel Gruzji – okazał się osobą poszukiwaną.

24 i 45-latek usłyszeli odpowiednio cztery i pięć zarzutów kradzieży z włamaniem. Na wniosek śledczych i prokuratury, w środę 3 czerwca br. sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci analizują kolejne zdarzenia o podobnym charakterze i nie wykluczają rozszerzenia listy zarzutów oraz ujawnienia następnych pokrzywdzonych.

To kolejny sukces oławskich kryminalnych, którzy dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i skutecznej pracy operacyjnej po raz kolejny udowodnili, że sprawcy przestępstw nie mogą liczyć na bezkarność.

Niezależnie od tego, jak długo ukrywają swoją tożsamość i jak starają się zatrzeć ślady swojej działalności, prędzej czy później zostaną namierzeni i odpowiedzą za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości.

Zatrzymanym obywatelom Gruzji, za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.

KPP w Oławie

asp. szt. Wioletta Polerowicz

tel. 605 316 497