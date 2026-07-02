Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym odnaleziony przez policjantów z Jawora
Nie każda tragedia zaczyna się od nagłego zdarzenia. Czasem to ciche wołanie o pomoc, które pojawia się w wiadomości SMS, rozmowie albo krótkim sygnale wysłanym do kogoś bliskiego. Tak właśnie było w przypadku interwencji jaworskich funkcjonariuszy wobec 28-latka znajdującego się w kryzysie emocjonalnym.
We wtorek (30 czerwca br.) dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze otrzymał zgłoszenie od kobiety przebywającej za granicą. Jej znajomy – mieszkaniec Jawora – wysyłał niepokojące wiadomości, z których wynikało, że planuje odebrać sobie życie. Reakcja służb była natychmiastowa.
Policjanci ruszyli pod adres zamieszkania mężczyzny, a gdy nie zastali go w domu, porozmawiali z sąsiadami i rozpoczęli poszukiwania w okolicy. Na szczęście już po chwili na terenie Parku Miejskiego odnaleźli osobę odpowiadającą rysopisowi.
W trakcie rozmowy 28-letni jaworzanin przyznał, że zmaga się z poważnym kryzysem psychicznym i myślami samobójczymi. Na miejsce wezwano pogotowie, a mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.
Ta sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Zakończyła się inaczej – dzięki szybkiej reakcji osoby, która nie zignorowała niepokojących sygnałów oraz sprawnemu działaniu służb. To ważne przypomnienie, że kryzys emocjonalny może dotknąć każdego i zawsze wymaga reakcji.
Kryzys emocjonalny – nie czekaj, reaguj!
Kryzys psychiczny nie zawsze wygląda tak samo. Może to być narastające poczucie bezradności, depresja, lęk, wycofanie z życia, ale też bezpośrednie komunikaty o braku sensu życia, czy zamiarach samobójczych. W takich momentach najważniejsze jest, aby nie zostawać z tym samemu.
Rozmowa, kontakt z bliską osobą albo specjalistą może być pierwszym krokiem do przerwania kryzysu. Nie trzeba mieć „pewności”, że sytuacja jest poważna – wystarczy niepokój, by zareagować.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli Ty lub ktoś bliski znajduje się w kryzysie emocjonalnym, pomoc jest dostępna bezpłatnie i anonimowo:
- Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym (Fundacja ITAKA)
tel. 800 70 2222 (24/7)
- Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
tel. 116 123
- Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel. 116 111
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy zawsze dzwonić pod numer alarmowy 112.
Nie trzeba być samemu w trudnych chwilach. Sięgnięcie po pomoc to nie słabość — to decyzja, która może uratować życie.
podkom. Paweł Noga
Źródło: KPP w Jaworze
podkom. Ewa Kluczyńska
tel. 603 039 942