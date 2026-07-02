Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym odnaleziony przez policjantów z Jawora Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj Nie każda tragedia zaczyna się od nagłego zdarzenia. Czasem to ciche wołanie o pomoc, które pojawia się w wiadomości SMS, rozmowie albo krótkim sygnale wysłanym do kogoś bliskiego. Tak właśnie było w przypadku interwencji jaworskich funkcjonariuszy wobec 28-latka znajdującego się w kryzysie emocjonalnym.

We wtorek (30 czerwca br. ) dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze otrzymał zgłoszenie od kobiety przebywającej za granicą. Jej znajomy – mieszkaniec Jawora – wysyłał niepokojące wiadomości, z których wynikało, że planuje odebrać sobie życie. Reakcja służb była natychmiastowa.

Policjanci ruszyli pod adres zamieszkania mężczyzny, a gdy nie zastali go w domu, porozmawiali z sąsiadami i rozpoczęli poszukiwania w okolicy. Na szczęście już po chwili na terenie Parku Miejskiego odnaleźli osobę odpowiadającą rysopisowi.

W trakcie rozmowy 28-letni jaworzanin przyznał, że zmaga się z poważnym kryzysem psychicznym i myślami samobójczymi. Na miejsce wezwano pogotowie, a mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.

Ta sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Zakończyła się inaczej – dzięki szybkiej reakcji osoby, która nie zignorowała niepokojących sygnałów oraz sprawnemu działaniu służb. To ważne przypomnienie, że kryzys emocjonalny może dotknąć każdego i zawsze wymaga reakcji.

Kryzys emocjonalny – nie czekaj, reaguj!

Kryzys psychiczny nie zawsze wygląda tak samo. Może to być narastające poczucie bezradności, depresja, lęk, wycofanie z życia, ale też bezpośrednie komunikaty o braku sensu życia, czy zamiarach samobójczych. W takich momentach najważniejsze jest, aby nie zostawać z tym samemu.

Rozmowa, kontakt z bliską osobą albo specjalistą może być pierwszym krokiem do przerwania kryzysu. Nie trzeba mieć „pewności”, że sytuacja jest poważna – wystarczy niepokój, by zareagować.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś bliski znajduje się w kryzysie emocjonalnym, pomoc jest dostępna bezpłatnie i anonimowo:

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym (Fundacja ITAKA)

tel. 800 70 2222 (24/7)

tel. 800 70 2222 (24/7) Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

tel. 116 123

tel. 116 123 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy zawsze dzwonić pod numer alarmowy 112.

Nie trzeba być samemu w trudnych chwilach. Sięgnięcie po pomoc to nie słabość — to decyzja, która może uratować życie.

podkom. Paweł Noga