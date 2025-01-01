Wałbrzyscy kryminalni uderzyli w narkobiznes. Zabezpieczyli ponad 2,8 kilograma środków odurzających i psychotropowych Powrót Drukuj 30 czerwca funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, realizując wcześniej zgromadzone informacje operacyjne, zatrzymali 45-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. W trakcie przeprowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli ponad 2,8 kilograma narkotyków, broń hukową z magazynkiem i amunicją oraz gotówkę i telefony komórkowe. Mężczyzna był również osobą poszukiwaną do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Po przedstawieniu zarzutów sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności, a z uwagi na działanie w warunkach recydywy może zostać ona dodatkowo zaostrzona.

To kolejna skuteczna realizacja wałbrzyskich kryminalnych wymierzona w osoby czerpiące zyski z przestępczości narkotykowej. Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili, że 45-latek może posiadać znaczne ilości zabronionych substancji i podjęli działania zmierzające do jego zatrzymania.

Mężczyzna został zatrzymany 30 czerwca na terenie miasta. Następnie funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności procesowych, docierając do użytkowanego przez niego garażu na Piaskowej Górze oraz innych miejsc związanych z prowadzoną sprawą. To właśnie podczas przeszukania garażu ujawniono znaczne ilości narkotyków oraz przedmiot przypominający broń palną.

Łącznie zabezpieczono ponad 800 gramów marihuany, blisko 770 gramów metamfetaminy oraz ponad 1,2 kilograma haszyszu. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych środków oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych. Ponadto kryminalni zabezpieczyli broń hukową wraz z magazynkiem i amunicją, dwa telefony komórkowe oraz gotówkę.

2 lipca 45-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wprowadzania ich do obrotu. Odpowie za popełnione przestępstwa w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywy, co oznacza, że sąd może wymierzyć mu karę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Wczoraj podejrzany został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. To jednak nie oznacza końca jego pobytu za kratami. 45-latek był bowiem poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, dlatego po zakończeniu tymczasowego aresztowania będzie musiał odbyć również tę karę.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz ich wprowadzanie do obrotu grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na działanie w warunkach recydywy sąd może wymierzyć podejrzanemu karę surowszą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sprawie zabezpieczonego przedmiotu przypominającego broń prowadzone są odrębne czynności. Jeżeli okaże się, że broń wymagała zezwolenia, 45-latek może usłyszeć również zarzut z art. 263 § 2 Kodeksu karnego.

Skuteczna realizacja jest kolejnym przykładem profesjonalnej pracy funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, którzy każdego dnia konsekwentnie zwalczają przestępczość narkotykową. Wyeliminowanie z nielegalnego obrotu ponad 2,8 kilograma środków odurzających i psychotropowych to nie tylko dotkliwy cios dla osób trudniących się tym procederem, ale przede wszystkim realny wzrost bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Dzięki zaangażowaniu i skuteczności wałbrzyskich kryminalnych kolejne niebezpieczne substancje nie trafią na ulice.

podkom. Paweł Noga

Źródło: KMP w Wałbrzychu

podkom. Agnieszka Głowacka-Kijek

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