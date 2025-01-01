Trwa kolejny wakacyjny weekend. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Powrót Drukuj Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Przed wyjazdem, na drodze, czy nad wodą kierujmy się zawsze zdrowym rozsądkiem, tak aby odpoczynek przebiegł spokojnie i niósł za sobą niezapomniane wspomnienia. Od naszych decyzji często zależy zdrowie, a nawet życie.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

Podczas wypoczynku nad wodą korzystajmy wyłącznie z wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Nasze pociechy miejmy pod szczególnym nadzorem.

Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu ani innych środków odurzających. Alkohol osłabia koncentrację, zaburza ocenę sytuacji i znacznie zwiększa ryzyko utonięcia.

Pod żadnym pozorem nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach. Nie znamy głębokości ani ukształtowania dna, a jeden nierozważny skok może zakończyć się trwałym kalectwem lub śmiercią.

Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich i nie wypływajmy daleko od brzegu. Korzystając z kajaków, rowerów wodnych, czy łodzi, zawsze zakładajmy kamizelki ratunkowe.



Bezpieczna podróż

Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu – poziom płynów, stan opon, oświetlenie oraz wyposażenie obowiązkowe. Wyruszajmy w drogę wypoczęci i trzeźwi.

Przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego, dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze i nigdy nie wsiadajmy za kierownicę za kierownicę po spożyciu alkoholu lub innych środków działających podobnie.

Podczas korzystania z komunikacji publicznej, dworców czy lotnisk zachowujmy szczególną ostrożność i pilnujmy swojego bagażu oraz dokumentów.

Zabezpiecz dom przed wyjazdem

Wyjeżdżając na urlop, zadbajmy o odpowiednie zabezpieczenie mieszkania lub domu. Sprawdźmy, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte, a jeśli posiadamy alarm lub rolety antywłamaniowe – koniecznie z nich skorzystajmy.

Nie informujmy w mediach społecznościowych o planowanym wyjeździe ani nie publikujmy zdjęć z wakacji na bieżąco. Informacje o naszej nieobecności mogą zostać wykorzystane przez osoby planujące włamanie.

Dobrym rozwiązaniem jest poproszenie zaufanego sąsiada lub członka rodziny o opróżnianie skrzynki na listy, zapalenie od czasu do czasu światła, czy zwrócenie uwagi na to, co dzieje się wokół naszej posesji. Widoczne oznaki obecności domowników skutecznie zniechęcają potencjalnych sprawców.

Policjanci życzą wszystkim mieszkańcom oraz turystom spokojnych, bezpiecznych i pełnych pięknych wspomnień wakacji.