Ukradli sprzęt wart 200 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali mienie i zatrzymali sprawców Powrót Drukuj Intensywna praca operacyjna policjantów z powiatu bolesławieckiego doprowadziła do zatrzymania trzech mężczyzn podejrzanych o kradzieże i kradzieże z włamaniem oraz ustalenia pasera ukrywającego skradzione mienie. Funkcjonariusze odzyskali podnośnik koszowy i sprężarkę o łącznej wartości 200 tysięcy złotych. W sprawie zarzuty usłyszą cztery osoby, a śledczy nie wykluczają kolejnych ustaleń.

Konsekwentne działania operacyjne i procesowe prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu pozwoliły na szybkie ustalenie osób odpowiedzialnych za serię przestępstw przeciwko mieniu, do których doszło na terenie gminy Osiecznica. Skrupulatna analiza zgromadzonych materiałów oraz efektywna praca śledczych doprowadziły policjantów do miejsca, gdzie ukryto skradziony sprzęt.

Na terenie jednej z posesji należącej do 39-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego funkcjonariusze odnaleźli, ukryte pod plandeką, dwa skradzione urządzenia – podnośnik koszowy oraz sprężarkę kołową. Łączna wartość odzyskanego mienia wynosi 200 tysięcy złotych.

Z ustaleń policjantów wynika, że za przestępstwa odpowiadają cztery osoby. Trzech mieszkańców powiatu bolesławieckiego w wieku 34, 39 i 52 lat wspólnie dokonywało kradzieży oraz kradzieży z włamaniem, natomiast czwarty podejrzany odpowie za paserstwo, polegające na ukrywaniu przedmiotów pochodzących z przestępstw.

Do pierwszego zdarzenia doszło na początku maja. Sprawcy weszli na teren budowy linii kolejowej, skąd ukradli sprężarkę o wartości 50 tysięcy złotych. Następnie włamali się do kontenera budowlanego i zabrali znajdujący się w nim sprzęt RTV oraz AGD.

Miesiąc później ci sami sprawcy ponownie uderzyli, tym razem na plac budowy mostu w gminie Osiecznica. Ich łupem padł podnośnik koszowy oraz elementy rusztowań. Jak ustalili śledczy, sprawcy wcześniej rozpoznali teren i wybierali trasy dojazdu umożliwiające ominięcie kamer monitoringu.

Efektem intensywnych działań operacyjnych było zatrzymanie trzech podejrzanych. Czwarty z mężczyzn od miesiąca przebywa w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę ponad trzech lat pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu. Czynności procesowe z jego udziałem zostaną przeprowadzone w jednostce penitencjarnej.

Policjanci z Komisariatu Policji w Nowogrodźcu przedstawili już zarzuty trzem zatrzymanym. 39-latek odpowie za paserstwo związane z ukrywaniem mienia pochodzącego z dwóch przestępstw. 52-letni mężczyzna, działający w warunkach recydywy, usłyszał trzy zarzuty – dwa dotyczące kradzieży i jeden kradzieży z włamaniem. Z kolei 34-latek odpowie za dwa przestępstwa kradzieży oraz kradzież z włamaniem. Dodatkowo usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

Postępowanie ma charakter rozwojowy. Policjanci kontynuują czynności zmierzające do odzyskania pozostałego skradzionego mienia oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Bolesławcu

podkom. Anna Kublik-Rościszewska

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