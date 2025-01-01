Kolejne wieczorno - nocne działania dolnośląskich policjantów. Tym razem wobec kierowców świadczących przewozy „na aplikację” Powrót Drukuj Blisko 760 wylegitymowanych osób, 702 skontrolowanych pojazdów, 74 zatrzymane dowody rejestracyjne oraz 4 zatrzymane osoby – to bilans szeroko zakrojonej akcji przeprowadzonej w nocy z 3 na 4 lipca 2026 roku przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, funkcjonariuszy wrocławskiej, wałbrzyskiej, legnickiej i jeleniogórskiej komendy miejskiej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego. Działania były ukierunkowane na kontrolę kierowców świadczących usługi przewozu osób za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

W związku z zapobieganiem incydentom, do których czasem dochodzi w pojazdach wykorzystywanych do przewozu pasażerów „na aplikację”, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zainicjowali kolejną już, zakrojoną na szeroką skalę akcję prewencyjno-kontrolną na terenie 4 miast – Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy i Jeleniej Góry. Celem działań było ograniczenie zagrożeń związanych z przestępczością oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z tego rodzaju usług.

W nocnych działaniach uczestniczyli policjanci pionu kryminalnego i ruchu drogowego. Wspierali ich również funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Wspólne patrole kontrolowały zarówno centrum miast, jak i rejony klubów oraz lokali rozrywkowych, gdzie w weekendowe wieczory z usług przewozowych korzysta najwięcej osób.

Funkcjonariusze weryfikowali m.in. stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących, posiadane uprawnienia oraz legalność pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Skrupulatnie sprawdzano również licencje wymagane przy świadczeniu przewozów oraz dane kierowców, co pozwalało na identyfikowanie osób poszukiwanych lub prowadzących pojazdy pomimo obowiązujących zakazów.

Policjanci pionu kryminalnego realizowali równolegle działania ukierunkowane na kontrolę wcześniej wytypowanych kierujących, mogących mieć związek z przestępczością lub innymi nieprawidłowościami. Służby drogowe prowadziły masowe kontrole, mające na celu wychwycenie wszelkich wykroczeń i przestępstw mogących zagrażać bezpieczeństwu pasażerów.

Efektem całonocnej akcji było wylegitymowanie 758 osób oraz skontrolowanie 702 pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów. Mundurowi zatrzymali 74 dowody rejestracyjny z powodu nieprawidłowości technicznych lub uchybień formalnych. Ujawniono także 4 osoby poszukiwane. Łącznie funkcjonariusze nałożyli 159 mandatów karnych.