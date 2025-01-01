Dwie interwencji, dwóch zatrzymanych i ponad 5 kilogramów narkotyków zabezpieczonych przez dolnośląskich policjantów Powrót Drukuj Policjanci z Dolnego Śląska nie ustają w walce z przestępstwami narkotykowymi, zatrzymując kolejne osoby i wycofując z rynku znaczne ilości środków zabronionych. Tym razem to policjanci z Wałbrzycha i Milicza odnieśli na tym polu sukcesy, zabezpieczając ponad 5 kilogramów narkotyków i zatrzymując ich właścicieli. Jednak to nie wszystko, co mieli na sumieniu mężczyźni.

Kolejną skuteczną realizację wymierzoną w osoby zajmujące się przestępczością narkotyków przeprowadzili policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzych.

Funkcjonariusze, na podstawie zgromadzonych informacji operacyjnych, ustalili miejsce, w którym może przebywać 31-letni mieszkaniec Wałbrzycha poszukiwany do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Z posiadanych przez policjantów informacji wynikało również, że mężczyzna może posiadać znaczne ilości środków odurzających.

Na miejscu zastali poszukiwanego 31-latka. Mężczyzna od początku zachowywał się nerwowo. W toku wykonywanych czynności policjanci przeprowadzili przeszukanie zajmowanego przez niego mieszkania, podczas którego ujawnili trzy worki z suszem roślinnym koloru zielonego. Badanie zabezpieczonych substancji potwierdziło, że jest to marihuana o łącznej wadze ponad 2,6 kilograma.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. 2 lipca został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz ich udzielania innym osobom. Po zakończeniu czynności procesowych został przewieziony do Aresztu Śledczego w Świdnicy, gdzie rozpoczął odbywanie kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności, do odbycia której był wcześniej poszukiwany. O jego dalszym losie w sprawie narkotykowej zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W Miliczu natomiast historia zaczyna się od zgłoszenia o mężczyźnie strzelającym z broni śrutowej. Skierowani na miejsce policjanci zastali pokrzywdzonego mieszkańca tej miejscowości, który powiadomił, że w pewnym momencie, gdy stał obok samochodu marki Toyota należącego do jego matki, podjechał do niego osobowym BMW znany mu mężczyzna i oddał w jego kierunku strzały z broni pneumatycznej, grożąc jednocześnie śmiercią. W wyniku strzałów metalowymi kulkami, pokrzywdzony doznał na szczęście niegroźnych dla jego zdrowia powierzchownych ran na ramieniu i na nodze. Ponadto w Toyocie zostały wybite trzy szyby oraz zarysowana powłoka lakiernicza na drzwiach, a powstałe uszkodzenia zostały wycenione na łączną kwotę 1800 złotych.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca gminy Krośnice podejrzewanego o dokonanie tych przestępstw. Mężczyzna był już wcześniej znany milickim policjantom, gdyż był już karany między innymi za przestępstwa narkotykowe. W związku z tym funkcjonariusze dokładnie przeszukali jego miejsce zamieszkania. W jednym z pomieszczeń policjanci znaleźli ukrytą torbę, w której znajdowały się 22 termicznie zgrzane worki foliowe z zawartością substancji krystalicznej jasnego koloru. Obok torby ukryte było 11 woreczków strunowych z zawartością niebieskich tabletek, pojemnik i młynek z suszem roślinnym, dwie małe wagi elektroniczne oraz liczne pakiety z wieloma pustymi woreczkami strunowymi. W związku z tym mężczyzna został natychmiast zatrzymany i wraz z procesowo zabezpieczonymi substancjami i innymi znalezionymi przedmiotami został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.



Dalsze policyjne czynności przeprowadzone z udziałem powołanego w tej sprawie biegłego z zakresu badań fizykochemicznych wykazały, że zabezpieczona krystaliczna substancja jasnego koloru, to substancje psychotropowe w postaci klefedronu i klofedronu. Natomiast zabezpieczone tabletki zawierały substancje psychotropowe w postaci ketaminy. Ponadto susz roślinny okazał się być środkiem odurzającym w postaci marihuany w ilości kilkuset porcji. Biegły sądowy ocenił, że łączna wartość zabezpieczonych przez policjantów narkotyków przekroczyła kwotę 144 tysięcy złotych!



Na podstawie zebranej dokumentacji prokurator przedstawił zatrzymanemu 30-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Ponadto podejrzany usłyszał zarzut wypowiadania gróźb karalnych, uszkodzenia mienia, a także spowodowania obrażeń ciała.

Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Miliczu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków podejrzanemu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

To kolejny przykład skutecznych działań i profesjonalnej pracy dolnośląskich policjantów, którzy każdego dnia konsekwentnie zwalczają przestępczość narkotykową. Wyeliminowanie z nielegalnego obrotu kilku tysięcy porcji środków odurzających i psychotropowych, to nie tylko dotkliwy cios dla osób trudniących się tym przestępczym procederem, ale przede wszystkim realny wzrost bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

podkom. Paweł Noga

Źródło: KMP w Wałbrzychu

podkom. Agnieszka Głowacka-Kijek

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KPP w Miliczu

podinspektor Sławomir Waleński

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