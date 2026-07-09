Zainteresowanie służbą w Policji nie słabnie. Kolejnych 99 funkcjonariuszy zasiliło dolnośląski garnizon Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj Służba w Policji niezmiennie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Potwierdzają to kolejne przyjęcia do dolnośląskiego garnizonu oraz liczba osób, które decydują się związać swoją przyszłość z formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.

9 lipca 2026 r. do służby w garnizonie dolnośląskim zostało przyjętych 99 nowych policjantów, w tym 48 kobiet i 51 mężczyzn. Spośród nich 15 osób zasiliło szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, natomiast 84 funkcjonariuszy rozpoczęło służbę w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego.

Od początku 2026 roku do służby w dolnośląskiej Policji przyjęto już 401 osób, co potwierdza, że zainteresowanie zawodem policjanta utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Osoby, które chcą założyć policyjny mundur, muszą przejść postępowanie kwalifikacyjne obejmujące:

złożenie wymaganych dokumentów,

test wiedzy,

test sprawności fizycznej,

badanie psychologiczne,

rozmowę kwalifikacyjną,

komisję lekarską,

postępowanie sprawdzające.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich etapów kandydaci zostają przyjęci do służby i rozpoczynają szkolenie podstawowe, które przygotowuje ich do wykonywania obowiązków policjanta.

Służba w Policji to stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji oraz realny wpływ na bezpieczeństwo lokalnej społeczności. To zawód dla osób odpowiedzialnych, odważnych i gotowych nieść pomoc innym.

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu kariery w Policji, nie zwlekaj. Najbliższe terminy przyjęć do służby to:

16 września,

17 listopada

30 grudnia

Dołącz do Dolnośląskiej Policji i zostań częścią formacji, która każdego dnia dba o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.