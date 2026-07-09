Zainteresowanie służbą w Policji nie słabnie. Kolejnych 99 funkcjonariuszy zasiliło dolnośląski garnizon
Służba w Policji niezmiennie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Potwierdzają to kolejne przyjęcia do dolnośląskiego garnizonu oraz liczba osób, które decydują się związać swoją przyszłość z formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.
9 lipca 2026 r. do służby w garnizonie dolnośląskim zostało przyjętych 99 nowych policjantów, w tym 48 kobiet i 51 mężczyzn. Spośród nich 15 osób zasiliło szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, natomiast 84 funkcjonariuszy rozpoczęło służbę w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego.
Od początku 2026 roku do służby w dolnośląskiej Policji przyjęto już 401 osób, co potwierdza, że zainteresowanie zawodem policjanta utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.
Osoby, które chcą założyć policyjny mundur, muszą przejść postępowanie kwalifikacyjne obejmujące:
- złożenie wymaganych dokumentów,
- test wiedzy,
- test sprawności fizycznej,
- badanie psychologiczne,
- rozmowę kwalifikacyjną,
- komisję lekarską,
- postępowanie sprawdzające.
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich etapów kandydaci zostają przyjęci do służby i rozpoczynają szkolenie podstawowe, które przygotowuje ich do wykonywania obowiązków policjanta.
Służba w Policji to stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji oraz realny wpływ na bezpieczeństwo lokalnej społeczności. To zawód dla osób odpowiedzialnych, odważnych i gotowych nieść pomoc innym.
Jeżeli myślisz o rozpoczęciu kariery w Policji, nie zwlekaj. Najbliższe terminy przyjęć do służby to:
- 16 września,
- 17 listopada
- 30 grudnia
Dołącz do Dolnośląskiej Policji i zostań częścią formacji, która każdego dnia dba o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.
asp. Anna Hajnsz
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu