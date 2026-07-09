Zainteresowanie służbą w Policji nie słabnie. Kolejnych 99 funkcjonariuszy zasiliło dolnośląski garnizon - Bieżące informacjePolicja Dolnośląska

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Zainteresowanie służbą w Policji nie słabnie. Kolejnych 99 funkcjonariuszy zasiliło dolnośląski garnizon

Data publikacji 13.07.2026
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Służba w Policji niezmiennie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Potwierdzają to kolejne przyjęcia do dolnośląskiego garnizonu oraz liczba osób, które decydują się związać swoją przyszłość z formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.

9 lipca 2026 r. do służby w garnizonie dolnośląskim zostało przyjętych 99 nowych policjantów, w tym 48 kobiet i 51 mężczyzn. Spośród nich 15 osób zasiliło szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, natomiast 84 funkcjonariuszy rozpoczęło służbę w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego.

Od początku 2026 roku do służby w dolnośląskiej Policji przyjęto już 401 osób, co potwierdza, że zainteresowanie zawodem policjanta utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Osoby, które chcą założyć policyjny mundur, muszą przejść postępowanie kwalifikacyjne obejmujące:

  • złożenie wymaganych dokumentów,
  • test wiedzy,
  • test sprawności fizycznej,
  • badanie psychologiczne,
  • rozmowę kwalifikacyjną,
  • komisję lekarską,
  • postępowanie sprawdzające.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich etapów kandydaci zostają przyjęci do służby i rozpoczynają szkolenie podstawowe, które przygotowuje ich do wykonywania obowiązków policjanta.

Służba w Policji to stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji oraz realny wpływ na bezpieczeństwo lokalnej społeczności. To zawód dla osób odpowiedzialnych, odważnych i gotowych nieść pomoc innym.

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu kariery w Policji, nie zwlekaj. Najbliższe terminy przyjęć do służby to:

  • 16 września,
  • 17 listopada 
  • 30 grudnia

Dołącz do Dolnośląskiej Policji i zostań częścią formacji, która każdego dnia dba o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.

asp. Anna Hajnsz
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu
 

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