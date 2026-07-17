„Dziękujemy za uratowanie naszego wujka” – wzruszające podziękowania dla lubińskich policjantów Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Do Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie wpłynęły pisemne podziękowania od rodziny mężczyzny, który po samowolnym oddaleniu się ze szpitala, został odnaleziony przez policjantów z Rudnej. Z informacji, jakie uzyskali funkcjonariusze, wynika, że każda kolejna godzina bez pomocy medycznej mogła spowodować poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zaginionego. Bliscy we wzruszającym podziękowaniu podkreślili profesjonalizm, zaangażowanie, determinację oraz empatię policjantów, w tym dyżurnego, który walcząc z uciekającym czasem, podejmował szybkie i trafne decyzje, dzięki którym poszukiwania zakończyły się szczęśliwie.

Kilka dni temu lubińscy policjanci otrzymali poważne zgłoszenie, z którego wynikało, że mężczyzna przebywający w szpitalu, pomimo bardzo poważnego stanu zdrowia, samowolnie oddalił się z placówki medycznej. Z uwagi na ciężki uraz głowy, każda kolejna godzina poza szpitalem, miała ogromne znaczenie dla jego życia i zdrowia.

Policjanci natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze. Dzięki zaangażowaniu wszystkich funkcjonariuszy oraz sprawnej koordynacji czynności przez dyżurnego, mężczyzna został odnaleziony i otrzymał niezbędną pomoc.

Wdzięczna rodzina skierowała do szefa lubińskich funkcjonariuszy słowa pełne uznania. W swoim liście podkreśliła nie tylko ich profesjonalizm i skuteczność, ale również ogromne zaangażowanie, empatię oraz determinację policjantów.

Szczególne podziękowania skierowano do mł. asp. Agnieszki Gruszczyńskiej, sierż. szt. Wojciecha Kałuskiego z Komisariatu Policji w Rudnej oraz asp. szt. Arkadiusza Mirynowskiego - dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Jak napisała rodzina, dzięki postawie mundurowych i sprawnie przeprowadzonym działaniom, ich bliski został odnaleziony na czas, co miało decydujące znaczenie dla jego dalszego leczenia i w konsekwencji życia.

Takie słowa uznania są dla policjantów szczególnie cenne i stanowią potwierdzenie, że ich codzienna służba, często prowadzona pod presją czasu i w trudnych okolicznościach, ma realny wpływ na bezpieczeństwo oraz życie mieszkańców.

Dziękujemy rodzinie za przekazane wyrazy wdzięczności. Są one najlepszym dowodem na to, że nasza służba jest dostrzegana i doceniana.

Ta historia to również piękny przykład dla młodych policjantów rozpoczynających służbę. Pokazuje, że praca w Policji to nie tylko egzekwowanie prawa, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność za ludzkie życie, umiejętność zachowania zimnej krwi pod presją czasu oraz gotowość do działania wtedy, gdy inni pilnie potrzebują pomocy.

To właśnie w takich chwilach policyjny mundur odsłania swoje prawdziwe oblicze – za nim stoją ludzie, którzy z pełnym poświęceniem i odpowiedzialnością robią wszystko, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

kom. Przemysław Ratajczyk