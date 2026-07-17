Świdniccy policjanci zatrzymali 42-latka podejrzanego o spowodowanie pożaru na terenie nieczynnego składowiska odpadów i opuszczonych budynków w Strzegomiu Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy Referatu Kryminalnego oraz Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Strzegomiu ustalono i zatrzymano 42-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego podejrzanego o spowodowanie pożaru nieczynnego składowiska odpadów oraz opuszczonych budynków przy ul. Kolejowej w Strzegomiu. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Do tego poważnego zdarzenia doszło 11 lipca br. Ogień objął teren nieczynnego składowiska odpadów, na którym znajdować się mogło nawet około 100 tys. ton odpadów, a także opuszczone obiekty poprzemysłowe, w tym dawne budynki warsztatowe oraz dawną wagonownię.

W związku z rozległym pożarem konieczne było zaangażowanie licznych sił Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych oraz Policji. Akcja gaśnicza trwała kilka dni, bowiem wymagała prowadzenia działań mających na celu dogaszanie pogorzeliska oraz eliminację ukrytych zarzewi ognia.

Od pierwszych chwil po zdarzeniu funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Strzegomiu prowadzili intensywne czynności procesowe i operacyjne ukierunkowane na ustalenie przyczyn pożaru oraz osoby odpowiedzialnej za jego powstanie.

Skrupulatna analiza zgromadzonych przez policjantów informacji pozwoliła na szybkie wytypowanie sprawcy. Zaledwie dwa dni po zdarzeniu mundurowi zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, gdzie usłyszał zarzuty. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy prokuratorowi do wystąpienia do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 42-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd Rejonowy w Świdnicy przychylił się do złożonego wniosku i tymczasowo aresztował zatrzymanego na okres trzech miesięcy.

42-latek, za czyny których się dopuścił, odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratorskie.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Świdnicy

asp. Magdalena Ząbek

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