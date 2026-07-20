Skrajna nieodpowiedzialność na drodze – 25 punktów karnych i dwa mandaty na kwotę 2500 złotych dla kierującej osobowym Nissanem Data publikacji 20.07.2026 Powrót Drukuj Skrają nieodpowiedzialnością i brakiem wyobraźni wykazała się młoda kobieta kierująca osobowym Nissanem, która za nic miała obowiązujące przepisy oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. 20-latka wyprzedzała inne pojazdy na oznakowanym przejściu dla pieszych oraz na niebezpiecznym zakręcie, gdzie już wcześniej dochodziło do wypadków drogowych. Na szczęście tym razem nie doszło do tragedii, a zachowanie kierującej zostało zarejestrowane przez kamerę nieoznakowanego policyjnego radiowozu jadącego tuż za nią. Reakcja policjantów mogła być tylko jedna – natychmiastowe przerwanie tego szaleńczego „rajdu” i dwa mandaty na kwotę 2500 złotych oraz 25 punktów karnych dla kierującej Nissanem.

W piątkowy poranek, 17 lipca br., miliccy funkcjonariusze ruchu drogowego, poruszając się nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator, rutynowo patrolowali odcinek drogi krajowej numer 15 przebiegający przez powiat milicki. Jednym z zadań policjantów było reagowanie na przestępstwa i wykroczenia popełniane przez kierujących w celu zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom na drodze.

Już na początku służby, kilka minut przed godziną 7:00, obiektyw policyjnego wideorejestratora nagrał skrajnie niebezpieczne manewry wykonywane przez jadącego przed radiowozem osobowego Nissana. W miejscowości Rakłowice, w gminie Cieszków, na oznakowanym przejściu dla pieszych rozpędzony Nissan wyprzedził jadącego przed nim busa. Dosłownie po chwili ten sam pojazd po przejechaniu krótkiego odcinka drogi, na bardzo niebezpiecznym zakręcie, gdzie już w przeszłości dochodziło do wypadków drogowych, wyprzedził samochód ciężarowy, powodując ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. To spowodowało, że policjanci jadący za Nissanem, w celu zapobieżeniu dalszemu zagrożeniu na drodze i uniemożliwieniu dalszej bardzo niebezpiecznej jazdy osoby siedzącej za kierownicą tego mknącego samochodu, podjęli decyzję o natychmiastowym zatrzymaniu auta do kontroli drogowej.

Pojazdem kierowała 20-letnia mieszkanka Milicza. Kobieta była trzeźwa i posiadała uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z którymi niestety będzie musiała się pożegnać, bowiem reakcją policjantów na popełnione wykroczenia drogowe były dwa mandaty na łączną kwotę 2500 złotych oraz nałożenie na kierującą łącznie 25 punktów karnych. To powoduje, że kobieta za swoje nieodpowiedzialne zachowanie na drodze straci prawo jazdy i będzie musiała ponownie przystąpić do egzaminu w celu odzyskania utraconych uprawnień.



Przypominamy – zgodnie z przepisami kierującemu pojazdem zabrania się:

wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,

omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

Policjanci ponownie apelują do wszystkich kierujących o stosowanie się do obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego oraz o ostrożność i rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że pośpiech, nadmierna prędkości i tzw. agresja drogowa prowadzi do tragicznych w skutkach zdarzeń, w których corocznie na polskich drogach ginie lub odnosi obrażenia tysiące osób!

kom. Przemysław Ratajczyk



Źródło: KPP w Miliczu

podinsp. Sławomir Waleński

tel. 507 135 830