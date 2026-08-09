Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który chciał ukraść kable telekomunikacyjne Data publikacji 09.08.2026 Powrót Drukuj Błyskawiczna reakcja funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Głuszycy doprowadziła do zatrzymania 27-letniego mężczyzny, który na terenie Głuszycy uszkodził infrastrukturę telekomunikacyjną, wycinając przewody z jednej ze studzienek. Mężczyzna nie zdążył ukraść kabli i ostatecznie trafił na noc do policyjnej celi. Teraz grozi mu kara do 8 lat pozbawiania wolności.

Do zgłoszenia doszło 6 sierpnia. Po godzinie 18:00 policjanci otrzymali sygnał, że przy ulicy Dolnej w Głuszycy pojawił się mężczyzna, który, przy użyciu nożyc do cięcia gałęzi, uszkodził kable telekomunikacyjne w jednej ze studzienek.

Funkcjonariusze już po chwili byli na miejscu i zatrzymali 27-latka na gorącym uczynku przestępstwa. Mężczyzna miał przy sobie mienie potrzebne do popełnienia przestępstwa - hak, który służył do otwarcia studzienki, a także sekator ogrodowy, którymi przeciął kable.

27-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. Teraz Wałbrzyszaninowi za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.



Dzięki szybkiej interwencji i skutecznym działaniom głuszyckich policjantów zapobiegnięto poważniejszym konsekwencjom dla funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej.

nadkom. Wojciech Jabłoński