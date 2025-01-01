Miał szybko i dużo zarobić na inwestycjach w ropę. Stracił blisko 550 tys. zł Powrót Drukuj Internetowi oszuści po raz kolejny pokazali, jak skutecznie potrafią wykorzystać obietnicę szybkiego i wysokiego zysku. 80-letni mieszkaniec Jeleniej Góry uwierzył, że dzięki inwestycjom w ropę może pomnożyć swoje oszczędności. Zamiast zysku stracił blisko 550 tysięcy złotych. Policjanci apelują o szczególną ostrożność przy wszelkich ofertach inwestycyjnych pojawiających się w Internecie.

Kilka dni temu, 6 sierpnia bieżącego roku do Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zgłosił się 80-letni mężczyzna, który poinformował policjantów, że padł ofiarą oszustwa internetowego. Pokrzywdzony uwierzył w ofertę inwestycji w ropę, która miała przynieść mu szybki i wysoki zysk. W efekcie stracił blisko 550 tysięcy złotych.

Do przestępstwa doszło w okresie od marca do sierpnia bieżącego roku. Mężczyzna natrafił w Internecie na reklamę dotyczącą możliwości inwestowania w ropę. Oferta wyglądała atrakcyjnie, ponieważ przedstawiała możliwość osiągnięcia znacznych zysków w krótkim czasie. Zainteresowany wypełnił formularz kontaktowy i podał swoje dane.

Wkrótce skontaktował się z nim mężczyzna, który przedstawił się jako doradca inwestycyjny. Podczas rozmów przekonywał 80-latka, że inwestowanie za pośrednictwem wskazanej platformy jest bezpieczne i pozwoli mu osiągnąć wysokie zyski. Oszust stopniowo zdobywał zaufanie pokrzywdzonego, przedstawiając mu kolejne informacje dotyczące rzekomych inwestycji oraz przewidywanych zysków.

W pewnym momencie „doradca” nakłonił mężczyznę do zainstalowania na swoim urządzeniu aplikacji, która miała ułatwić obsługę inwestycji. W rzeczywistości dzięki niej oszuści uzyskali możliwość zdalnego dostępu do urządzenia pokrzywdzonego. W ten sposób mogli kontrolować jego działania i uzyskiwać dostęp do informacji znajdujących się na urządzeniu.

Początkowo 80-latek przekazywał pieniądze w kwotach po około 10 tysięcy złotych. Oszuści, widząc, że mężczyzna im ufa, stopniowo nakłaniali go do przekazywania coraz większych sum.

Na tym jednak proceder się nie zakończył. W pewnym momencie oszuści poinformowali pokrzywdzonego, że pieniądze może przekazać również w gotówce. Ustalili z nim sposób przekazania środków, a następnie po gotówkę zgłosił się mężczyzna podający się za kuriera. Pieniądze zostały mu przekazane na wcześniej uzgodnione hasło.

80-latek przez cały czas był przekonany, że inwestuje swoje oszczędności i że środki znajdują się na rachunku inwestycyjnym, a przedstawiane mu informacje dotyczą rzeczywistych zysków. W pewnym momencie zauważył jednak, że nie może już zobaczyć swoich pieniędzy ani rzekomych zysków na platformie inwestycyjnej. Strona zniknęła, a kontakt z osobami przedstawiającymi się jako doradcy inwestycyjni nagle się urwał.

Wtedy mężczyzna zorientował się, że został oszukany. Łącznie stracił blisko 550 tysięcy złotych.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i ostrożność przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy. Nie dajmy się skusić obietnicom szybkiego i łatwego zarobku. Oszuści tworzą profesjonalnie wyglądające strony internetowe, posługują się specjalistycznym językiem, prezentują fikcyjne wykresy i wyniki inwestycji, a także wykorzystują osoby podające się za doradców finansowych. Wszystko po to, aby wzbudzić zaufanie i nakłonić ofiarę do przekazania pieniędzy.

Pamiętajmy, że:

Nie każda reklama inwestycji zamieszczona w Internecie jest prawdziwa. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert gwarantujących bardzo wysokie zyski w krótkim czasie.

Nie instalujmy na polecenie nieznanych osób aplikacji umożliwiających zdalny dostęp do telefonu lub komputera. W ten sposób możemy umożliwić oszustom przejęcie kontroli nad urządzeniem i dostęp do naszych danych oraz pieniędzy.

Nie przekazujmy pieniędzy osobom, które kontaktują się z nami w związku z rzekomą inwestycją. Żaden „kurier”, „pracownik firmy inwestycyjnej” czy „doradca” nie powinien otrzymywać od nas gotówki w ramach inwestycji, jeśli nie mamy pewności, z kim mamy do czynienia.

Nie udostępniajmy loginów, haseł, kodów autoryzacyjnych ani danych do bankowości elektronicznej. Banki i prawdziwe instytucje finansowe nie wymagają instalowania przypadkowych aplikacji w celu zabezpieczenia pieniędzy.

Sprawdzajmy firmę i ofertę przed wpłaceniem choćby jednej złotówki. Warto zweryfikować, czy podmiot rzeczywiście istnieje i czy posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Nie działajmy pod presją czasu. Oszuści często przekonują swoje ofiary, że trzeba podjąć decyzję natychmiast, bo „okazja zaraz się skończy”, „inwestycja jest dostępna tylko dzisiaj” albo konieczne jest szybkie wpłacenie kolejnych pieniędzy.

Policjanci przypominają również, że oszuści często kierują swoje działania do osób starszych, wykorzystując ich zaufanie i brak doświadczenia w korzystaniu z nowych technologii. Dlatego rozmawiajmy z naszymi rodzicami, dziadkami i bliskimi o zagrożeniach związanych z inwestycjami w Internecie. Jeżeli ktoś z rodziny informuje, że skontaktował się z nim „doradca inwestycyjny” i proponuje szybki zysk, warto zainteresować się sprawą i pomóc zweryfikować ofertę.

Pamiętajmy – jeśli ktoś obiecuje nam bardzo wysoki zysk bez ryzyka, powinna zapalić się czerwona lampka. Nie przekazujmy pieniędzy i nie instalujmy żadnych programów na polecenie nieznajomych. Zanim podejmiemy decyzję finansową, skonsultujmy ją z bliską osobą lub specjalistą.

nadkom. Wojciech Jabłoński