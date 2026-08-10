30 zarzutów usłyszał "zakazowiec", który ponownie wsiadł za kierownicę samochodu… i to nie jeden raz Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Lubina zatrzymali 24-letniego mieszkańca miasta, który pomimo trzech obowiązujących zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych zdecydował się ponownie usiąść za kierownicą samochodu. Śledczy ustalili, że mężczyzna nie raz, a wielokrotnie łamał sądowe zakazy. Po analizie monitoringu miejskiego przez kryminalnych i zebraniu materiału dowodowego, 24-latkowi przedstawiono aż 30 zarzutów popełnienia tego przestępstwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Funkcjonariusze z lubińskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej 24-latka, który kierował samochodem osobowym. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma na swoim koncie aż trzy sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wydane przez Sądy Rejonowe w Lubinie i Legnicy.

Po analizie materiału dowodowego i zabezpieczonego monitoringu miejskiego, śledczy ustalili, że 24-latek nagminnie lekceważył prawo i orzeczone sądowe zakazy, wielokrotnie prowadząc samochód osobowy.

Policjanci przedstawili mężczyźnie aż 30 zarzutów dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych, pomimo trzech prawomocnych wyroków sądowych.

Przypominamy, że niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest przestępstwem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi za nie kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów ma konkretny cel — wyeliminowanie z ruchu osób, które swoim zachowaniem stworzyły zagrożenie dla bezpieczeństwa innych. Zakazy prowadzenia pojazdów są orzekane między innymi wobec kierujących, którzy prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo w inny sposób rażąco naruszali przepisy ruchu drogowego i stwarzali zagrożenie na drodze.

Osoba, która mimo takiego zakazu, ponownie wsiada za kierownicę, nie tylko lekceważy decyzję sądu. Może również stwarzać realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Dlatego policjanci konsekwentnie sprawdzają, czy osoby objęte sądowymi zakazami stosują się do nałożonych na nie ograniczeń. Nie ma zgody na ich lekceważenie!

nadkom. Wojciech Jabłoński