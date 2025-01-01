Górowscy policjanci zatrzymali sprawcę serii włamań, kradzieży i zniszczeń mienia – mężczyzna odpowie za blisko 30 przestępstw! Powrót Drukuj Funkcjonariusze z górowskiej komendy Policji, zatrzymali 37-letniego mieszkańca Góry, który usłyszał blisko 30 zarzutów dotyczących włamań, kradzieży i zniszczeń mienia. Mężczyzna włamywał się do piwnic, niezamieszkałych budynków, myjni samochodowych, aut, sklepów oraz punktów usługowych. Mężczyzna został zatrzymany i po wykonaniu z nim czynności, trafił do zakładu karnego, gdzie rozpocznie odbywanie, wcześniej orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Górze w wyniku prowadzonych intensywnych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz procesowych, ustalili i zatrzymali 37-letniego mieszkańca Góry, któremu zarzucono dokonanie blisko 30 przestępstw związanych z kradzieżami, włamaniami oraz zniszczeniami mienia na terenie powiatu górowskiego.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna włamywał się m.in. do piwnic w blokach mieszkalnych, niezamieszkałych budynków, myjni samochodowych, pojazdów osobowych i dostawczych, sklepów oraz punktów usługowych. Jego łupem padły elektronarzędzia, przewody elektryczne, rurki miedziane, rowery, akumulatory, perfumy, narzędzia i meble ogrodowe oraz telefon komórkowy.

Z uwagi na straty poniesione przez pokrzywdzonych, wskutek dokonanych przestępstw, górowscy policjanci, wnioskują do Prokuratury Rejonowej w Głogowie o zabezpieczenie majątkowe na mieszkaniu podejrzanego na poczet wszelkich roszczeń.

Bezpośrednio po zatrzymaniu, mężczyzna został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie po wykonaniu z nim czynności, trafi do zakładu karnego, gdzie rozpocznie odbywanie wcześniej orzeczonej kary pozbawienia wolności. Za dokonanie powyższych przestępstw grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

podkom. Paweł Noga

Źródło: KPP w Górze

st. asp. Małgorzata Nieborak

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