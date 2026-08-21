Wrocławscy policjanci ruszyli z pomocą potrzebującemu - człowiek zawsze na pierwszym miejscu
Policjanci ruchu drogowego każdego dnia dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu, reagując nie tylko na wykroczenia i zdarzenia drogowe, ale również na sytuacje, w których ktoś potrzebuje pomocy. Tak było we Wrocławiu, gdzie funkcjonariusze zauważyli mężczyznę z niepełnosprawnością ruchową, który znalazł się w trudnej sytuacji. W trakcie powrotu ze sklepu rozładował się akumulator jego wózka, a mężczyzna nie miał możliwości samodzielnego dotarcia do domu. Mundurowi natychmiast ruszyli z pomocą.
Do zdarzenia doszło na jednym z wrocławskich osiedli. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wykonując czynności związane z obsługą zdarzenia drogowego, zauważyli mężczyznę poruszającego się na wózku elektrycznym, który znajdował się w trudnej sytuacji.
Jak się okazało, podczas powrotu z zakupów rozładował się akumulator wózka. Urządzenie zatrzymało się na jezdni, a jego użytkownik nie miał możliwości samodzielnego kontynuowania drogi. Sytuację dodatkowo utrudniała wysoka temperatura, która tego dnia sięgała blisko 30 stopni Celsjusza.
Wrocławscy policjanci – asp. Wojciech Mik oraz mł. asp. Jacek Czubak nie pozostali obojętni. Pomogli mężczyźnie, a następnie wraz z unieruchomionym wózkiem bezpiecznie odprowadzili go do miejsca zamieszkania.
Ich reakcja spotkała się z wdzięcznością zarówno samego mężczyzny, jak i jego sąsiadów, którzy podziękowali funkcjonariuszom za okazaną pomoc.
Policyjna służba to nie tylko kontrole drogowe, interwencje czy egzekwowanie przepisów. To również umiejętność dostrzeżenia człowieka, który znalazł się w trudnej sytuacji, oraz gotowość do udzielenia mu pomocy. W takich momentach szczególnego znaczenia nabierają empatia, wrażliwość i szybka reakcja. Bez względu na charakter podejmowanych czynności, w policyjnej służbie zawsze na pierwszym miejscu jest człowiek i jego bezpieczeństwo.
asp. Janusz Rosa
Źródło: KMP we Wrocławiu
asp. szt. Anna Nicer
tel. 693 403 817
Film Wrocławscy policjanci ruszyli z pomocą potrzebującemu - człowiek zawsze na pierwszym miejscu
Opis filmu: Wrocławscy policjanci ruszyli z pomocą potrzebującemu - człowiek zawsze na pierwszym miejscu
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