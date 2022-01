Uderzenie wrocławskich policjantów w przestępczość korupcyjną nie tylko na Dolnym Śląsku. Zatrzymano już 21 osób... Data publikacji 27.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w przeciągu dwóch dni uderzyli w przestępczość korupcyjną nie tylko na Dolnym Śląsku. Zorganizowana grupa przestępcza działała od kilku lat na terenie całego kraju i zajmowała się m.in. pośrednictwem przy uzyskiwaniu zaświadczeń ukończenia kursów zawodowych. Członkowie grupy wyszukiwali osoby, które chciały uzyskać zaświadczenia o ukończonych kursach ochrony osób i mienia. Następnie za korzyści majątkowe osoby takie otrzymywały zaświadczenie o ukończonym kursie i uzyskiwały świadectwo kwalifikacji do zawodu pracownika ochrony, bez konieczności uczestnictwa w specjalistycznym kursie. Śledztwo w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Świdnicy. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania dla dwóch osób. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

W dniach 25-26 stycznia 2022r., dzięki wytężonej pracy operacyjnej, zatrzymano 21 osób podejrzanych o uczestnictwo w wyżej opisanym procederze. 8 osób otrzymało zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej i działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym właściciel firmy prowadzącej kursy – zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostali zatrzymani- zarzuty wręczenia korzyści majtkowych i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. W wyniku sprawdzeń ich miejsc zamieszkania oraz siedziby firmy zabezpieczono ponad 300 000 zł , komputery oraz dokumentację księgową. Wśród zatrzymanych osób są m.in. prezesi, dyrektorzy i menagerowie dużych firm ochroniarskich z terenu całego kraju. Główny sprawca, czyli prowadzący fikcyjne kursy, działał w Wałbrzychu.

Sprawa jest rozwojowa. Z dotychczasowego zebranego materiału dowodowego wynika, że mogło dojść do wystawienia kilkuset takiego typu zaświadczeń. Wartość uzyskanych korzyści to kilkaset tysięcy złotych. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Świdnicy. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec dwóch osób, w tym głównego szefa zorganizowanej grupy przestępczej. Posiedzenie aresztowanie odbędzie się dzisiaj.

