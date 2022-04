Przyjechałeś do Polski z Ukrainy? Zobacz spoty prewencyjne związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym Data publikacji 21.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci zachęcają do obejrzenia krótkich materiałów filmowych, które powstały z myślą o obywatelach Ukrainy przyjeżdżających do Polski samochodami. Chcąc pogłębić swoją wiedzę i bezpiecznie przemieszczać się pojazdami, zobacz kilka podstawowych zasad obowiązujących w ruchu drogowym na terenie naszego kraju…

Policjanci z Dolnego Śląska, współpracując z Agencją Informacyjną Media Flow Ukraina, nagrali jakiś czas temu krótkie materiały filmowe, których tematyką jest bezpieczeństwo i przepisy obowiązujące w ruchu drogowym na terenie naszego kraju. Spoty prewencyjne adresowane były w szczególności do obywateli Ukrainy przyjeżdżających do pracy na terenie miast i powiatów województwa dolnośląskiego. Obecnie z uwagi na konflikt zbrojny na Ukrainie i sporą ilość osób szukających w Polsce schronienia, w tym także tych przyjeżdżających pojazdami, nagrane materiały wydają się jak najbardziej aktualne.

Mają one na celu przypomnienie i poinformowanie o tym, jakie zasady i przepisy ruchu drogowego obowiązują na terenie Polski. W zrealizowanym materiale filmowym, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pokazują w przystępny sposób między innymi:



• jak należy zachować się podczas kontroli drogowej,

• jakie konsekwencje grożą np. za jazdę w stanie nietrzeźwości,

• jakie dokumenty należy mieć ze sobą w trakcie jazdy,

• co grozi za złamanie przepisów dotyczących np. przekraczania prędkości, zawracania w niedozwolonym miejscu, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z prewencyjne spoty adresowane do obywateli ukraińskich, które dotyczą przepisów ruchu drogowego obowiązujących na terenie naszego kraju.

Zamysłem autorów spotów było pokazanie różnych sytuacji, które mogą wystąpić na drodze w Polsce, a przez to wyjaśnienie i omówienie przepisów oraz procedur obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prezentowane materiały posiadają tłumaczenie zrealizowane przez pracowników Agencji Informacyjnej Media Flow Ukraina.



asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.7 MB)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.96 MB)