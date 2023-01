Legnicki policjant oddał komórki macierzyste dla genetycznego bliźniaka Data publikacji 28.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Najcenniejszy dar - szansę na życie podarował nieznanej osobie Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Nasz kolega zarejestrował się w bazie DKMS. Pod koniec ubiegłego roku dowiedział się, że może zostać niespokrewnionym dawcą komórek macierzystych dla chorego. Policjant nie wahał się ani sekundy i zgodził się pomóc. Wzorem naszego kolegi zachęcamy wszystkich do rejestracji w bazie dawców szpiku - DKMS!

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Legnicy służy w Policji od 27 lat. Pod koniec ubiegłego roku funkcjonariusz otrzymał informację, że jego genetyczny bliźniak potrzebuje pomocy. Policjant nie zastanawiał się ani chwili. Od razu potwierdził chęć podarowania „drugiego życia” inne osobie. Po przejściu szeregu szczegółowych badań, które sprawdziły jego aktualny stan zdrowia, trafił do kliniki, gdzie pobrano z jego krwi komórki macierzyste.

Cała procedura przebiegła bardzo szybko. Funkcjonariusz oddał swoje komórki macierzyste, dając chorej osobie szansę na „nowe życie”. Cały zabieg trwał około czterech godzin.

Jesteśmy dumni z postawy tego policjanta. On sam mówi, że cieszy się z pomocy udzielonej drugiemu człowiekowi i to jest dla niego najważniejsze. Wzorem naszego kolegi zachęcamy wszystkich do rejestracji online w bazie dawców szpiku – DKMS!

asp. Aleksandra Pieprzycka