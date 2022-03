Jesteś obcokrajowcem i przyjechałeś do Wrocławia? Koniecznie zainstaluj aplikację EmergencyEdu, którą stworzyliśmy właśnie dla Ciebie Data publikacji 12.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy Policji z wrocławskimi uczelniami wyższymi, powstała specjalna aplikacja dla studentów zagranicznych, z której od ponad 2 lat, stale korzystają osoby przyjeżdżające do stolicy Dolnego Śląska. W obecnej sytuacji związanej z migracją uchodźców wojennych, dane zawarte w aplikacji EmergencyEdu, wydają się niezwykle przydatne dla wszystkich, którzy docierają każdego dnia w rejon województwa dolnośląskiego i nie tylko. Policjanci zachęcają do zainstalowania w smartfonach tego bezpłatnego narzędzia, bo dane w nim zawarte, niewątpliwie ułatwić mogą funkcjonowanie w nowym miejscu. Pozwolą także uzyskać odpowiedź na podstawowe pytania z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Ścisła współpraca dolnośląskich policjantów z wrocławskiej komendy miejskiej Policji z miejscowymi uczelniami wyższymi trwa od wielu lat i stale przynosi ciekawe efekty. W ramach zawartych porozumień realizowane są różne wspólne projekty, a jeden z nich zaowocował stworzeniem niezwykle przydatnej aplikacji multimedialnej.

Jej premiera miała miejsce dwa lata temu i głównym zamysłem twórców było stworzenie narzędzia, które pomorze studentom zagranicznym odnaleźć się na ternie naszego kraju, a w szczególności stolicy Dolnego Śląska. Za pomocą EmergencyEdu, użytkownicy mogą zapoznać się z podstawowymi przepisami prawa i poradami dotyczącymi bezpieczeństwa. W aplikacji znajdują się także przydatne dane adresowe do jednostek Policji, szpitali, czy też uczelni. Treści przetłumaczone zostały na języki: angielski, niemiecki, hiszpański i ukraiński, co mając na uwadze obecną sytuację związaną z migracją uchodźców wojennych z Ukrainy, wydaje się niezwykle istotne.

Jest to jak do tej pory, pierwszy tego typu projekt w Polsce. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna i działa na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Pobrać ją może w kilka chwili dosłownie każdy.

EmergencyEdu to ukłon w stronę osób przyjezdnych. Przepisy prawa w krajach europejskich mają wiele wspólnych obszarów, jednak prawodawstwo różni się od siebie w szczegółach. Autorzy projektu, czyli wrocławscy policjanci i przedstawiciele uczelni wyższych, przygotowali zbiór porad, które mogą być użyteczne dla wszystkich młodych osób ale nie tylko… .

W aplikacji znajdziemy kilka podstawowych okien dialogowych:

- Potrzebuję pomocy!

- Potrzebuję lekarza!

- Proszę zabierz mnie do szpitala!

- Proszę zadzwonić na Policję!

- Zostałem okradziony!

- Jestem teraz na (.......) ulicy.

oraz podpowiedzi, co należy zrobić w trudnych sytuacjach:

Straciłem dokumenty

Kradzież

Przestępstwo z nienawiści

Przestępstwo na tle seksualnym

Przestępstwa inne

Legitymowanie przez Policję

W projekt zaangażowane były, oprócz policji, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak