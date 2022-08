Czy wiesz, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Obejrzyj nasz film i dowiedz się, jakich zasad należy przestrzegać Data publikacji 05.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Piękna słoneczna pogoda i trwające wakacje to okres sprzyjający głównie wypoczynkowi nad wodą. Czy potrafimy spędzać urlop z głową? Dzieci w strojach policjantów nagrały spot dla mieszkańców Dolnego Śląska pokazujący, co może wydarzyć się podczas takiego wypoczynku i jak należy się zachowywać, jakich przestrzegać zasad, by czas wolny przebiegał w spokoju. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Trwające wakacje to czas sprzyjający przede wszystkim wypoczynkowi nad wodą. Zwłaszcza, że pogoda w ostatnich dniach nas rozpieszcza. Jest upalnie, parno, słonecznie. Każdy szuka ochłody na różnego rodzaju kąpieliskach. Najważniejsze to wypoczywać z głową. Dzieci w strojach policjantów nagrały spot pokazujący do jakich zdarzeń może dojść nad wodą i powiedziały jak należy się zachowywać, by cieszyć się urlopem. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Zażywając kąpieli wodnych latem pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach, a może to nas uchronić przed tragedią:

korzystajmy z kąpielisk tylko strzeżonych, najlepiej tam, gdzie jest ratownik. To bardzo ważne zwłaszcza, jak będziemy szybko potrzebować pomocy;

nie wchodźmy do wody jak spożywamy alkohol. Osoby nietrzeźwe najczęściej są ofiarami utonięć;

odłóżmy telefony komórkowe i pilnujmy swoich pociech. One są najważniejsze, a chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii;

przestrzegajmy regulaminu kąpielisk, słuchajmy ratowników i policjantów. To wszystko jest dla naszego bezpiecznego wypoczynku;

jeśli nie potrafimy pływać, korzystajmy z przeznaczonego do tego sprzętu – deski, kamizelki, rękawki – one utrzymują nas na powierzchni wody;

nie wchodźmy do akwenu jak jesteśmy mocno nagrzani od słońca. Róbmy to powoli, stopniowo, by nie zaznać szoku termicznego;

nie skaczmy na główkę, jeśli nie wiemy jak jest głęboko i nie znamy dna. Urazy kręgosłupa występują bardzo często właśnie przy niefortunnych skokach na główkę;

wypożyczając sprzęt sportowy jak kajaki, rowerki wodne czy łódki – korzystajmy z niego mądrze i rozsądnie. Nie tyko dbajmy o sprzęt, ale korzystajmy z niego zgodnie z przeznaczeniem;

jeśli widzimy, że ktoś się topi, od razu wezwijmy pomoc. Możemy uratować ludzkie życie.

Dolnośląscy policjanci życzą udanego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Niech te wakacje i okres letni będą dla nas najlepszym czasem do wspominania szarą jesienią.