„Bezpieczna droga do szkoły” – czy możemy zrobić coś, aby była jeszcze bezpieczniejsza? Data publikacji 29.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodzi mieszkańcy naszego województwa, którzy już za chwilę ruszą z plecakami do szkół chętnie wzięli udział w filmie profilaktycznym, aby przekazać swoim rówieśnikom i rodzicom kilka ważnych informacji na temat bezpieczeństwa. Ponieważ pierwszy dzwonek już w czwartek, wykorzystaj aktywnie te kilka dni i pokaż swojemu dziecku najbezpieczniejszą drogę do szkoły. Nie zapomnij porozmawiać także o tych jakże istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa sprawach. Jakich? Przeczytaj i zobacz film…

1 września każdego roku, policjanci ruszają w rejon placówek oświatowych, a wszystko po to, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczniom. Zadaniem mundurowych jest sprawowanie nadzoru nad ruchem pieszych oraz dyscyplinowanie nieodpowiedzialnych kierowców. Żeby każde dziecko bezpiecznie dotarło do szkoły, policyjne patrole ruchu drogowego, dzielnicowi i funkcjonariusze prewencji intensyfikują swoje działania właśnie w rejonie szkół. Część czynności, które polegają na kontroli oznakowania pionowego i poziomego, policjanci wykonują kilka tygodni wcześniej, a gdy już się rozpoczną pierwsze zajęcia, funkcjonariusze prowadzą działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną. Ich tematem przewodnim zawsze jest szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Ponieważ część uczniów rozpoczyna naukę w zupełnie nowym i dotąd nieznanym miejscu, konieczne są policyjne akcje prewencyjne i profilaktyczne. To jednak nie powinno być wszystko, bo każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo swojego dziecka. Czasami wystarczy kilka chwil wspólnej rozmowy, aby razem przypomnieć sobie podstawowe zasady, które obowiązują wszystkich pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Dobrym pomysłem jest także, w ramach np. wspólnego spaceru, pokazanie swojemu dziecku najbezpieczniejszej drogi do szkoły.

Idąc, zwróć uwagę między innymi na:

lokalizację przejść dla pieszych,

usytuowanie sygnalizacji świetlnej,

prawidłowe zachowanie przy przejściu dla pieszych, w tym na to, w jaki sposób należy sprawdzić, czy nie nadjeżdża pojazd,

miejsca niebezpieczne, których należy unikać.

Pamiętaj, jak ważne jest, aby dziecko było odpowiednio przygotowane do jej pokonania i nie zapominaj, że to właśnie Ty jesteś dla swojej pociechy największym autorytetem i Twoje zachowania będzie naśladować, przemieszczając się w ruchu.



Może warto byłoby też pokazać przyszłemu uczniowi, co mieli do przekazania jego rówieśnicy, którzy już za chwilę ruszą z plecakami do szkół. Wzięli oni udział w krótkim filmie profilaktycznym, który możesz zobaczyć wspólnie z dzieckiem, gdy klikniesz w okienko poniżej.

Dolnośląscy policjanci życzą wszystkim dzieciom „Bezpiecznej drogi do szkoły”, a także równie bezpiecznych powrotów do domu i oczywiście samych bardzo dobrych wyników w nauce.