Policyjna eskorta chorego dziecka do szpitala Data publikacji 17.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Ścinawie eskortowali do szpitala samochód z dzieckiem, które miało atak epilepsji. Chłopiec w domu stracił przytomność i rodzice postanowili własnym transportem jak najszybciej zawieźć syna do placówki medycznej, prosząc o asystę policjantów. Mundurowi bez chwili wahania przejęli na trasie auto i pomogli bezpiecznie dotrzeć do szpitala rodzicom oraz choremu 10-latkowi. Tam została mu udzielona niezbędna pomoc.

W niedzielę, 13 sierpnia bieżącego roku, oficer dyżurny lubińskiej komendy otrzymał informację, że od strony Ścinawy jedzie rodzina z chorym 10-letnim chłopcem, który potrzebują pilnie dotrzeć do szpitala, ponieważ jego życie i zdrowie jest zagrożone. Z informacji przekazanej przez rodziców wynikało, że nie mogli chłopca wybudzić ze snu, a kiedy im się to udało, 10-latek co chwilę tracił przytomność, a do tego miał ataki epilepsji. Wystraszeni rodzice, aby nie tracić cennego czasu, postanowili zabrać syna własnym transportem do lubińskiego szpitala, prosząc o asystę i wsparcie funkcjonariuszy.

Mundurowi z Komisariatu Policji w Ścinawie jechali do Lubina, kiedy usłyszeli komunikat dyżurnego o potrzebie pilnej pomocy i asysty dla chorego chłopca. Policjanci od razu poinformowali dyżurnego, że są miejscowość dalej i czekają na opisane w komunikacie auto.

Chwilę później funkcjonariusze przejęli samochód z rodziną. Radiowozem oznakowanym, przy użyciu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych, szybko i bezpiecznie eskortowali rodziców wraz z dzieckiem do szpitala w Lubinie, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna.

Z uwagi na stan zagrażający życiu dziecka, jego rodzice powiadomili szpital, by personel medyczny był przygotowany na ich przyjazd.

podkom. Przemysław Ratajczyk