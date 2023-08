Wrocławscy „Łowcy Głów” z kolejnymi zatrzymaniami niebezpiecznych przestępców Data publikacji 26.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu na terenie Warszawy „łowcy głów” z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania ob. Polski. Mężczyzna jest podejrzewany o dokonanie na terenie Niemiec zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. Jest to jedna z licznych zatrzymanych osób przez tę specjalistyczną komórkę w strukturach Policji.

Grudzień 2022 r. to miesiąc kiedy w każdej z komend wojewódzkich Policji utworzone zostały Wydziały Poszukiwań i Identyfikacji Osób, specjalizujących się w poszukiwaniach najbardziej niebezpiecznych przestępców oraz poszukiwaniu osób zaginionych. W garnizonie dolnośląskim komórka ta może pochwalić się zatrzymaniem tylko w tym roku aż 68 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i Europejskich Nakazów Aresztowania. Funkcjonariusze zajmują się każdego dnia najtrudniejszymi sprawami i potrafią namierzyć najbardziej nieuchwytnych przestępców. Stosowane przez nich metody owiane są tajemnicą, a ich skuteczność jest bardzo duża.

Między innymi w sierpniu br., przeprowadzone przez nich działania pozwoliły na ustalenie miejsca ukrywania się poszukiwanego ob. Polski, który wcześniej przebywał na terenie woj. dolnośląskiego. Mężczyzna ten podejrzewany jest o dokonanie zgwałcenia z użyciem przemocy na terenie Niemiec. Europejski Nakaz Aresztowania wydały wobec mężczyzny niemieckie organy ścigania. Z informacji posiadanych przez policjantów wynikało, że po zdarzeniu poszukiwany ukrył się na terenie Polski. Wytężone działania „wrocławskich łowców głów” pozwoliły namierzyć jego aktualne miejsce pobytu na terenie Warszawy i został on tam zatrzymany. Był całkowicie zaskoczony, gdyż wykonywał chwilę wcześniej drobne prace dorywcze na rzecz innej osoby. Aktualnie losy mężczyzny pozostają w rękach wymiaru sprawiedliwości.

Na swoim koncie policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP

we Wrocławiu mają także zatrzymania wielu innych poszukiwanych, w tym w ostatnich tygodniach podczas działań prowadzonych w jednej z nadmorskich miejscowości. Poszukiwany na podstawie listu gończego mężczyzna, który kierował zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wyłudzeniami kredytów. Mężczyzna w tym czasie przebywał z rodziną na wakacjach, a przeprowadzone kilkumiesięczne działania operacyjne, pozwoliły na ustalenie jego sposobu działania i namierzenie w miejscu wypoczynku. Poszukiwany nie spodziewał się, że zostanie znaleziony w takim miejscu i w takich okolicznościach. Był całkiem zaskoczony, bo ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości ponad 6 lat.

Kolejny niebezpieczny przestępca namierzony przez policjantów poszukiwany był za czynną napaść na funkcjonariuszy z powiatu świdnickiego. Do działań poszukiwawczych przystąpili „wrocławscy łowcy” i kilka tygodni pracy nad sprawą, pozwoliło na jego zatrzymanie. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ten tydzień przyniósł kolejne owoce działań policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, m.in. namierzyli oni poszukiwanego listem gończym mężczyznę, który działał wcześniej w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się rozprowadzaniem „dopalaczy”. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w postaci kary ponad 2 lat pozbawienia wolności i poszukiwany, wiedząc o tym, stosował skuteczne metody kamuflażu, a jego środowisko przestępcze było bardzo hermetyczne. Utrudniało to także namierzenie aktualnego miejsca pobytu i prowadzenie działań. Popełnił on jednak kilka błędów, które szybko i skutecznie wykorzystali „wrocławscy łowcy głów”. Wpadł wczoraj w ręce kryminalnych, na jednym z wrocławskich osiedli.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Poszukiwań

i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Opis filmu: Film przedstawia prowadzenia zatrzymanych przez policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.85 MB)