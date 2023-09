Wiemy, że nie masz czasu, ale poświęć 2 minuty na przeczytanie tego artykułu. Może ty nie stracisz swoich pieniędzy, a my nie będziemy prowadzić kolejnej sprawy dotyczącej oszustwa Data publikacji 09.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 58 tysięcy złotych stracił 38-latek, który padł ofiarą oszustwa na „pracownika banku”. Oszuści, wykorzystując umiejętności manipulacyjne, przeprowadzili w taki sposób rozmowę, że w konsekwencji namówili mężczyznę, by ten przelał swoje pieniądze na „techniczne” konto w celu ich zabezpieczenia. Świdniccy policjanci apelują o ostrożność i weryfikowanie podejrzanych informacji w swoich bankach.

Do świdnickiej komendy zgłosiła się niestety kolejna osoba oszukana metodą na pracownika banku. Do 38-latka zadzwonił mężczyzna, podając się za pracownika banku, w którym ten ma konto i poinformował go, że zostało ono przejęte i ktoś dokonał z niego kilku nieautoryzowanych przelewów. Rozmówca dopytywał 38-latka czy to aby nie on dokonał tych transakcji, jednak ten zaprzeczył. Wobec czego rzekomy pracownik banku poinformował, że konieczne jest zabezpieczenie pieniędzy poprzez „podmienienie” konta i przelanie całości gotówki na konto „techniczne”.

38-latek początkowo nie był przekonany co do słów mężczyzny i sam chciał to sprawdzić w banku, ale oszust tak poprowadził rozmowę, że w rezultacie 38-latek uwierzył jego słowom. W trakcie rozmowy mężczyzna otrzymał wiadomość tekstową o zablokowaniu jego konta, co utwierdziło go w przekonaniu, że historia, którą usłyszał w słuchawce jest prawdziwa. Następnie otrzymał kolejne wiadomości z informacjami o konieczności postępowania zgodnie z instrukcją operatora i że jest tworzone dla niego specjalne konto techniczne.

38-latek stosował się do słów rzekomego pracownika banku i zwiększył limit wypłat na koncie, a następnie zaczął robić przelewy na wskazane konta, które autoryzował kodami przychodzącymi na jego telefon. W sumie poszkodowany wykonał 3 takie transakcje.

Następnie zgodnie z instrukcjami mężczyzna przekazał oszustom swój pesel, dane z dowodu osobistego, a także login i hasło do bankowości elektronicznej. Właśnie w tym momencie rozmowa się zakończyła, a 38-latek zorientował się, że został oszukany.

Łącznie stracił ponad 58 tysięcy złotych.

Dolnośląscy policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Prawdziwi pracownicy banków nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta, przelania pieniędzy na konta techniczne, ani tym bardziej kodów autoryzacyjnych, czy kodów BLIK. Jeśli dzwoni do nas osoba, podająca się za pracownika banku i namawia do przekierowania środków na inne konto, wygenerowania i przekazania kodów płatności elektronicznych czy zainstalowanie oprogramowania na telefonie lub komputerze – z całą pewnością rozmawiamy z OSZUSTEM.

mł.asp. Paweł Noga