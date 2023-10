Dzięki skoordynowanym działaniom dolnośląskich policjantów odzyskano samochód o wartości 600 tysięcy złotych i zatrzymano na gorącym uczynku sprawcę jego kradzieży Data publikacji 09.10.2023 Powrót Drukuj Koordynacja działań przez dyżurnych KWP we Wrocławiu w związku z informacjami operacyjnymi funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KWP we Wrocławiu, a także czynnościami w terenie policjantów z Głogowa, doprowadziły do namierzenia utraconego na terenie Niemiec pojazdu o wartości 600 tysięcy złotych, a następnie zatrzymania sprawcy jego kradzieży. 37-latek odpowie także za czynną napaść na funkcjonariusza, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz użycie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe areszt na 3 miesiące. Teraz grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KWP we Wrocławiu, w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych ustalili, że z terenu Niemiec został skradziony samochód Mercedes G500. Natychmiast podjęte działania pozwoliły na namierzenie pojazdu, który przemieszczał się w obszarze północnych granic województwa dolnośląskiego. Funkcjonariusze „samochodówki” o swoich ustaleniach powiadomili dyżurnych KWP we Wrocławiu, którzy rozpoczęli koordynację działań służb celem zatrzymania pojazdu i jego kierowcy.

Dzięki skutecznym czynnościom operacyjnym dolnośląskich policjantów utracony samochód namierzono w Głogowie. Miejscowi policjanci podjęli się próby zatrzymania pojazdu na terenie miasta, jednak kierujący mercedesem mężczyzna niemal potrącił blokujących przejazd policjantów. Na nic mu jednak to było, ponieważ pod presją mundurowych kilka kilometrów dalej porzucił on samochód i podjął się pieszej ucieczki. Determinacja głogowskich policjantów pozwoliła na odnalezienie pojazdu i zatrzymanie po pościgu sprawcy jego kradzieży.

Na podstawie zebranego przez śledczych materiału dowodowego 37-latkowi przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdu, złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, czynnej napaści na funkcjonariusza oraz używania tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu. Prokuratura Rejonowa w Głogowie wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, do którego sąd się przychyli i zastosował ten środek zapobiegawczy na 3 miesiące.

Teraz mężczyzna będzie oczekiwał na dalsze decyzje sądu w swojej sprawie, a za występki, o które jest podejrzany, grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

To kolejne skuteczne działania dolnośląskich policjantów, które zakończyły się odzyskaniem skradzionego pojazdu i zatrzymaniem sprawcy tego przestępstwa.

mł. asp. Tomasz Nowak

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

