16 października obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca! W świętowaniu wzięli udział także dolnośląscy policjanci Powrót Drukuj Ten wyjątkowy dzień dolnośląscy policjanci pełniący na co dzień służbę w zespole medycznym Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu spędzili wraz z wrocławskimi uczelniami i szkołami, a także ze Strażą Pożarną. Wszystko to w ramach akcji „Porusz Serce”.

Wszyscy wiemy, że nagłe zatrzymanie krążenia to stan, kiedy serce przestaje prawidłowo pracować i tłoczyć krew. Prowadzi to niestety do niedotlenienia i upośledzenia pracy wielu narządów, w tym także najbardziej wrażliwego, czyli mózgu. Osoba, która nie otrzyma pomocy na czas – umiera. Jeśli otrzyma ją za późno - dochodzi w organizmie do bardzo poważnych i nieodwracalnych zmian neurologicznych. Jest, więc niewiele czasu na pomoc i przeważnie chodzi o kilka lub kilkanaście minut, by móc uratować życie innego człowieka.

Celem obchodów jest podniesienie umiejętności i wiedzy, na temat zasad udzielania pierwszej, w sytuacji nagłego zatrzymania akcji serca, zanim dotrze karetka. Dzięki prawidłowo wykonanemu masażowi serca szanse na przeżycie wzrastają do nawet 50 procent, dlatego ważne jest, aby każdy z nas umiał go prawidłowo wykonać. Zdaniem Europejskiej Rady Resuscytacji, 100 tysięcy osób rocznie mogłoby uniknąć śmierci w przypadku uzyskania natychmiastowej pomocy.

Dlatego wrocławskie uczelnie wspólnie realizują program edukacyjny „Porusz serce”. W ramach akcji będzie uświadamiać, jak ważna jest natychmiastowa resuscytacja oraz uczyć jak przeprowadzać ją skutecznie i bezpiecznie.

W tym roku w przedsięwzięciu wzięli udział także dolnośląscy policjanci mł. asp. Marta Kumaszka i mł. asp . Daniel Hurkasiewicz pełniący służbę w zespole medycznym wrocławskiego oddziału Prewencji.

Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia połączyli się on-line i wspólnie na przygotowanych fantomach przeprowadzili resuscytację.