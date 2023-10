Wracając po służbie do domu Naczelnik Wydziału Prewencji z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu zatrzymał na gorącym uczynku dwóch sprawców pobicia

Data publikacji 20.10.2023

Asp. szt. Sebastian Kobylański – Naczelnik Wydziału Prewencji z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu - wracając po służbie do domu zatrzymał na gorącym uczynku dwóch sprawców pobicia innej osoby. Podejrzani ostatecznie zostali przejęci przez zaalarmowanych o zdarzeniu umundurowanych funkcjonariuszy i trafili do policyjnej celi. Mężczyznom w wieku 35 i 49 lat grozi do 4,5 roku pozbawienia wolności.