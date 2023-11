Legnicka policjantka wywalczyła złoty, srebrny i brązowy medal podczas XXXVI Mistrzostw Polski w Taekwon-do Data publikacji 06.11.2023 Powrót Drukuj Legnicka policjantka – st. sierż. Wioletta Hanisch osiągnęła kolejny sukces. Z XXXVI Mistrzostw Polski w Taekwon-do, które odbyły się w miniony weekend, mundurowa wróciła z trzema medalami. Funkcjonariuszka, która jest wielokrotną medalistką, wywalczyła tym razem złoty, srebrny i brązowy krążek w kategoriach: indywidualnych walk seniorek, testów siły seniorek oraz drużynowych walk seniorek.

W dniach od 3 do 4 listopada bieżącego roku w Ustce odbyły się XXXVI Mistrzostwa Polski w Taekwon-do. Te ogólnopolskie zawody zgromadziły ponad 200 sympatyków Taekwon-do z całej Polski, w tym 155 zawodników, 40 trenerów i 30 sędziów. Rywalizacja była bardzo zacięta i zróżnicowana. Na mistrzostwach zawodnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w kilkunastu konkurencjach indywidualnych i drużynowych, miedzy innymi: walki w formule light-contact, układy formalne, bardzo widowiskowe techniki specjalne, walki aranżowane czy też tzw. testy siły, czyli rozbicia.

Nasza policjantka startowała w trzech kategoriach, w których zdobyła trzy medale. Złoty w kategorii indywidualnych walk seniorek powyżej 75 kg - obroniła tym samym tytuł Mistrzyni Polski sprzed roku. W kategorii testów siłowych seniorek wywalczyła srebrny krążek oraz brązowy w kategorii drużynowych walk seniorek.

Przypomnijmy, że legnicka funkcjonariuszka ma na swoim koncie także tytuł Wicemistrzyni Świata, a w swojej bogatej kolekcji ma już ponad 100 medali.

Na co dzień st. sierż. Wioletta Hanisch pracuje w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu legnickiej komendy miejskiej. Jak sama mówi Taekwon-do jest jej pasją od 26 lat. Treningi wymagają od niej samokontroli i bardzo dobrej organizacji dnia codziennego, bo oprócz służby w Policji, prywatnie jest mężatką oraz ma dwuletnie bliźniaczki, a także córeczkę w wieku 7 lat, w której też zaszczepiła miłość do Taekwon-do. Treningi dają jej energię do działania, a podczas większych lub mniejszych niepowodzeń bądź sytuacji stresowych, pozwalają jej na wyładowanie swoich emocji. To przede wszystkim „oczyszcza” jej głowę oraz poprawia sprawność fizyczną, która jest niezmiernie ważna podczas codziennej służby.

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance i życzymy dalszych sukcesów.

