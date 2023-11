Policyjny pościg – zatrzymany kierowca z narkotykami i pod ich wpływem Data publikacji 14.11.2023 Powrót Drukuj Do policyjnego pościgu doszło w minioną sobotę, przed godziną 17:00, w Biskupinie, w powiecie legnickim. Zaczęło się od zarejestrowania przez mundurowych znacznego przekroczenia prędkości przez mężczyznę siedzącego za kierownicą volkswagena. Gdy funkcjonariusze chcieli zatrzymać go do kontroli drogowej, ten rozpoczął ucieczkę. Nie trwała ona jednak zbyt długo, bo po chwili został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, uciekinier posiadał zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz narkotyki, znajdował się też pod ich wpływem.

W minioną sobotę, przed godziną 17:00, policjanci ruchu drogowego z legnickiej komendy miejskiej, na drodze z Legnickiego Pola do Biskupina, zauważyli kierującego volkswagenem, który jechał ze zdecydowanie zbyt dużą prędkością. Policjanci udali się za nim i dokonali pomiaru. Na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 km/h, mężczyzna pędził 126 km/h , a tam, gdzie limit prędkości wynosi 30 km/h , jechał 78 km/h . Funkcjonariusze chcąc zatrzymać mężczyznę do kontroli drogowej, wydali mu przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenie do zatrzymania się. Kierujący jednak nie zamierzał się zatrzymać, dlatego gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę, podczas której łamał szereg przepisów ruchu drogowego, stwarzając realne zagrożenie dla innych użytkowników dróg.

Policjanci podjęli za nim pościg, który szybko zakończył się zatrzymaniem mężczyzny. Po sprawdzeniu uciekiniera w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 29-letni mieszkaniec gminy Legnickie Pole posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. W toku wykonywanych czynności w przy kierującym ujawniono zawiniątko z suszem roślinnym. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że była to marihuana. Ponadto mężczyzna został przebadany na zawartość narkotyków w organizmie z wynikiem pozytywnym. Została mu pobrana krew do dalszych badań, a następnie funkcjonariusze osadzili go w policyjnym areszcie.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty i w najbliższym czasie odpowie przed sądem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KMP w Legnicy

mł. asp. Anna Tersa

kom. Jagoda Ekiert

Film Policyjny pościg – zatrzymany kierowca z narkotykami i pod ich wpływem Opis filmu: Deskrypcja w załączeniu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policyjny pościg – zatrzymany kierowca z narkotykami i pod ich wpływem (format mp4 - rozmiar 16.3 MB)