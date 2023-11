Policjanci i pracownicy cywilni garnizonu dolnośląskiego przekazali książki na kiermasz charytatywny organizowany w ramach akcji „Kup Pan Książkę” na rzecz podopiecznych Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci Powrót Drukuj Niezależnie od tego jak dużo posiadamy, ważne jest przede wszystkim to ile dajemy drugiej osobie. Mundurowi i pracownicy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu po raz kolejny pokazali, że mają ogromne serca. Tym razem zorganizowali akcję mającą na celu wsparcie tych, którzy najbardziej tego potrzebują- podopiecznych Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Funkcjonariusze zorganizowali zbiórkę książek, które w najbliższym czasie zostaną wystawione na sprzedaż na kiermaszu charytatywnym.

Inicjatywa i cel okazały się na tyle szlachetne, że bezpośrednio po rozpoczęciu akcji, w OPP we Wrocławiu rozdzwoniły się liczne telefony. Wieść o akcji rozprzestrzeniła się tak szybko, że za zgodą szefa dolnośląskich policjantów Pana nadinsp. Dariusza Wesołowskiego do akcji dołączyła również Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wraz z podległymi jednostkami- wówczas książki zaczęły spływać ze wszystkich stron garnizonu dolnośląskiego. W ramach akcji książki można było przekazać bezpośrednio do Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, bądź do Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu, który był koordynatorem akcji w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W ramach przedsięwzięcia oprócz przeczytanych już książek udało się również pozyskać nowe pozycje wrocławskich pisarzy z autografami i podziękowaniami, a byli wśród nich Olga Szelc, Justyna Stanisz, Beata i Eugeniusz Dębscy, Maja Gulka, a także Marek Krajewski.

W dniu 20 listopada 2023 r. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu z insp. Remigiuszem Sawickim oraz nadkom. Arkadiuszem Majcherkiem na czele pojawili się w domu opieki wytchnieniowej „Kokoszka” Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Było to niezwykłe wydarzenie, bo prócz samych przedstawicieli „Kokoszki” funkcjonariusze mieli możliwość spotkania się również z niezwykłymi małymi pacjentami, którzy obecnie przebywają w Domu. Niezmiernie wzruszającym było to, że dzieci wyczekiwały na mundurowych bardziej niż na wizytę św. Mikołaja. Podopiecznych odwiedził również Komisarz Lew, który w asyście mundurowych przekazał uzbierane w ramach akcji książki. Ogromny uśmiech, który pojawił się na twarzach dzieci, utwierdził funkcjonariuszy w przekonaniu, że ta piękna akcja jest początkiem cudownej współpracy i zapewne nie ostatni raz goszczą w progach „Kokoszki”.

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali swoje książki na ten szczytny cel. Przypominamy, że w dniach 24-27 listopada br. książki zostaną wystawione na kiermasz charytatywny w Kinie Nowe Horyzonty. Dochód ze sprzedaży książek zostanie przeznaczony na polepszenie jakości życia podopiecznych Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

Ilona Wiśniewska

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu