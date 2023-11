Finał XXV jubileuszowej edycji konkursu wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej” Data publikacji 29.11.2023 Powrót Drukuj W miniony wtorek odbył się finał organizowanego przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu konkursu wiedzy o Policji pod nazwą „Razem Bezpieczniej”. Tym razem udział w rywalizacji wzięło 21 drużyn z lokalnych Ochotniczych Hufców Pracy. Było to zwieńczenie 25-letniej owocnej współpracy, nie tylko pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu a Komendantem Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, ale także uczniów i policjantów.

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 1993 roku pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Komendantem Głównym Ochotniczych Hufców Pracy uzgodniono, że funkcjonariusze Policji będą współpracować z kadrą OHP na szczeblu lokalnym. Wspólne działania jednostek organizacyjnych Policji na terenie każdego województwa z jednostkami OHP obejmować miały, m. in. przedsięwzięcia edukacyjne, profilaktyczne kierowane do młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy oraz uwzględniać w programach pracy z kadrą OHP uwagi i wnioski wynikające ze współpracy z jednostkami Policji.

Na przestrzeni dwudziestopięciolecia konkursu „Razem Bezpiecznej” można stwierdzić i głośno zaakcentować, że współpraca z Ochotniczymi Hufcami Pracy na terenie województwa dolnośląskiego jest prowadzona na bardzo wysokim poziomie. Wspólne spotkania podczas różnego rodzaju narad, szkoleń, działań profilaktycznych, zawsze w przyjaznej atmosferze dały możliwość wypracowania stosownych mechanizmów umożliwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych, ale i też edukacyjnych dla młodzieży zrzeszonej w Ochotniczych Hufcach Pracy.

W finałowym konkursie dla Hufców Pracy rywalizowało między sobą łącznie 21 zespołów, a organizatorami imprezy był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich oraz Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, a wydarzenie miało miejsce w Ząbkowickim Centrum Kultury i Turystyki. Swoją obecnością zaszczycili uczestników między innymi: Pani Bernadetta Brożyna- Wojewódzki Komendant Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, mł.insp. Paweł Adamczak- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podinsp. Jacek Bednarski- Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich, Pan Roman Fester- Starosta Powiatu Ząbkowickiego, Pan Dariusz Marcinków- Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego, Pan Marcin Orzeszek- Burmistrz Ząbkowic Śląskich, Pani Justyna Giryn- Sekretarz Gminy Ząbkowice Śląskie, Pani Jolanta Piętoń- Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele” oraz Pani Teresa Wawryniuk- Wiceprezes Zarządu Fundacji „Pozytywka”. Imprezę uświetnił również występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Z racji jubileuszowej edycji wczorajszy konkurs przeprowadzony został w zupełniej innej formie, niż to miało miejsce do tej pory. Podczas prowadzonej uroczystej gali, świętując dwudziestopięciolecie naszej współpracy, można było podziwiać zdolności artystyczne, wokalne, teatralne biorącej udział w tym przedsięwzięciu młodzieży. Tym razem drużyny reprezentujące lokalne Ochotnicze Hufce Pracy zostały przydzielone do realizacji jednego z trzech zadań o charakterze profilaktycznym, którymi były: pantomima z podkładem muzycznym, piosenka z własnym tekstem i linią melodyczną, a także scenka profilaktyczna.

Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom, a wyróżnieni zostali wykonawcy z reprezentujących:

w kategorii pantomima z podkładem muzycznym: Ochotniczy Hufiec Pracy w Kamiennej Górze, Ochotniczy Hufiec Pracy w Wołowie;

w kategorii piosenka z własnym tekstem i linią melodyczną: Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie, Ochotniczy Hufiec Pracy w Górze;

w kategorii scenka profilaktyczna: Ochotniczy Hufiec Pracy w Świdnicy, Ochotniczy Hufiec Pracy w Mysłakowicach.



Wszyscy uczestnicy za zaangażowanie i zdobytą wiedzę zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i gratulacjami ze strony organizatorów. Na koniec, po wspólnym zdjęciu, podzielono jubileuszowy tort.

mł. asp. Tomasz Nowak