Dolnośląscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za wysadzania bankomatów na terenie różnych województw Data publikacji 04.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu współpracując z prokuratorami z Prokuratury Krajowej Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu, prowadzili i prowadzą nadal działania w ramach postępowania przygotowawczego dotyczącego włamania do bankomatu i usiłowania kradzieży pieniędzy z tego urządzenia. Zdarzenie miało miejsce we Wrocławiu i już po siedmiu dniach od jego zaistnienia, zatrzymane zostały pierwsze osoby z grupy przestępczej zajmującej się tym procederem. Było to możliwe dzięki wnikliwej i skrupulatnej pracy operacyjnej policjantów oraz szczegółowej analizie zabezpieczonych na miejscu zdarzenia materiałów. Funkcjonariusze namierzyli dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za to przestępstwo, którzy decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą teraz w areszcie. Policyjni śledczy wciąż intensywnie zajmują się tą sprawą, sprawdzają m.in. czy i ile na koncie podejrzanych znajduje przestępstw. Wstępne ustalenia już potwierdziły, że co najmniej kilka, do których doszło na terenie innych województw.

Prowadząc czynności w przedmiotowej sprawie policjanci potwierdzili, że udział w zdarzeniu na terenie Wrocławiu, do którego doszło 20 listopada 2023 roku, brało kilka osób. Przemieściły się one w rejon jednego z bankomatów samochodem osobowym i wszyscy byli dobrze zamaskowani. Trzech sprawców wysiadło, a jeden z nich został na tzw. „czatach”. Chwilę później dwie osoby weszły do przedsionka budynku, a następnie do pomieszczenia, gdzie znajdował się bankomat. W czasie, gdy jedna z nich przy pomocy łomu pokonywała zabezpieczenia bankomatu, aby dostać się bezpośrednio do jego wnętrza, druga wyciągnęła z torby, jak się później okazało uzbrojony ładunek wybuchowy w postaci dynamitu. Rozwinięte zostało także połączenie między zapalnikiem i dynamitem, z przewodami prowadzącymi na zewnątrz budynku.



Do pomieszczenia nadszedł jednak pracownik ochrony, co skutecznie spłoszyło włamywaczy i szybko wsiedli oni do swojego samochodu, odjeżdżając w nieznanym kierunku. Na miejsce zdarzenia niemal natychmiast została skierowana grupa policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału Kryminalnego oraz ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu. Podczas prowadzonych intensywnie, a jednocześnie bardzo skrupulatnie czynności na miejscu, ujawniono i zabezpieczono m.in. dynamit wraz z przewodami.



Dalsze działania funkcjonariuszy prowadzących sprawę, doprowadziły do ustalenia drogi poruszania się sprawców tego przestępstwa, jednak pojazd ten miał zainstalowane tablice rejestracyjne z innych aut. To znacznie utrudniło czynności, ale nie zmyliło funkcjonariuszy, którzy szli niczym po nitce do kłębka i trafili w rejon powiatu głogowskiego oraz polkowickiego.



Zabezpieczone na miejscu materiały dowodowe zostały poddane analizie w Laboratorium Kryminalistycznym KWP we Wrocławiu i policjanci wytypowali dwóch mężczyzn, którzy jak się okazało byli obecni na miejscu włamania. Ich zatrzymanie było więc już tylko kwestią czasu i nastąpiło w kolejnym dniu. Kryminalni zatrzymali 33-latka oraz 43-latka, podejrzewanych o udział w tym poważnym przestępstwie.



Sprawdzili również dokładnie ich miejsca zamieszkania, gdzie ujawnili m.in. banknoty mogące pochodzić z wcześniejszych tego typu czynów. Jeden z nich posiadał także w mieszkaniu amfetaminę. Ponadto policjanci ujawnili i zabezpieczyli również samochód, który prawdopodobnie służył im do włamań, mających miejsce także na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego.



Jeszcze tego samego dnia zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty, a policyjni śledczy skierowali wobec nich wnioski do Sądu Rejonowego we Wrocławiu, o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosków i mężczyźni trafili do aresztu, gdzie spędzą teraz co najmniej trzy miesiące.



Nadal trwają dalsze intensywne policyjne czynności w sprawie, które mają na celu wyjaśnienie i ustalenie całego składu tej grupy przestępczej. Zebrano również materiał dowodowy jednoznacznie wskazujący, że sprawcy ci brali również udział w innych włamaniach do bankomatów z użyciem materiałów pirotechnicznych.



asp. szt. Łukasz Dutkowiak



Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP we Wrocławiu