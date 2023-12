Kontrterroryści pomogli Mikołajowi doręczyć paczki Data publikacji 07.12.2023 Powrót Drukuj Dzieci, które z różnych przyczyn przebywają m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Koszarowej we Wrocławiu oraz Szpitalu Specjalistycznym na wrocławskim Brochowie, spotkała wczoraj wyjątkowa niespodzianka. Odwiedzili ich bowiem wraz ze Świętym Mikołajem policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Cel wizyty był wspaniały, spełnienie dziecięcych marzeń i pomoc w dostarczeniu prezentów. Mundurowi odwiedzili oddziały pediatryczne, przekazując najmłodszym pacjentom paczki składające się m.in. z artykułów szkolnych, zabawek i oczywiście słodyczy. Działania te nie byłyby możliwe bez współpracy z jedną z wrocławskich fundacji, której los maluchów nie jest obojętny. Spotkania te były pełne radości i uśmiechu, który jaśniał na twarzach wszystkich ich uczestników...

Wizyta Świętego Mikołaja w asyście wrocławskiej policyjnych kontrterrorystów, dostarczyła wiele radości małym pacjentom, pozwoliła też na chwilę zapomnieć o bólu i stresie związanym z leczeniem. Prezentów było za dużo, aby skorzystać z kominów, więc w uzgodnieniu ze Św. Mikołajem, funkcjonariusze przemieszczali się w sposób tradycyjny - schodami.

„Na co dzień jesteśmy kierowani do działań tam, gdzie nasze wyszkolenie i sprzęt zminimalizuje zagrożenie dla innych m.in. do spraw najbardziej niebezpiecznych. Wyjeżdżając zawsze liczymy się z tym, jednak nie wahamy się nawet przez sekundę, gdyż wiemy, że od naszej skuteczność zależy los innych. Dziś byliśmy w miejscach, gdzie szczęście i specjalistyczna pomoc jest niezbędna. W miejscach, gdzie niejednokrotnie trzeba odwagi by spojrzeć śmierci w twarz. Byliśmy tam po to, żeby najsłabszym zanieść promyk nadziei i podzielić się z nimi uśmiechem. Mnóstwo dzieci potrzebuje specjalistycznej opieki i cudu, nie tylko w tym świątecznym czasie, chcieliśmy więc ich wesprzeć w walce i życzyć powrotu do zdrowia'' - mówi młodszy inspektor Wojciech Żmija Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

Policjanci odwiedzili najmłodszych pacjentów przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej oraz Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza przy ul. Warszawskiej we Wrocławiu.