Strzelał z wiatrówki do samochodów. Został zatrzymany przez legnickich policjantów Powrót Drukuj W ostatnim czasie na terenie Legnicy przy użyciu wiatrówki dokonano uszkodzenia szyb w czterech samochodach. Jak ustalili policjanci, wszystkie zdarzenia łączył ten sam sposób działania. Skrupulatnie przeprowadzone przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do 17-latka. Młody mężczyzna próbował ucieczki przez dach. Jednak tam po chwili też byli funkcjonariusze, którzy bezpiecznie sprowadzili go na dół i zatrzymali. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

28 listopada br., policjanci otrzymali zgłoszenie o uszkodzonych bocznych szybach pojazdów marki Renault oraz Peugeot. Następnie 1 grudnia funkcjonariuszom zgłoszono uszkodzenie szyby przedniej oraz bocznej w pojeździe marki Toyota, a także szybę boczną w samochodzie ciężarowym marki Man. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili , że wszystkie opisane zdarzenia łączy ten sam sposób działania sprawcy, który posługiwał się najprawdopodobniej bronią pneumatyczną.

Policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z Legnicy skrupulatnie po nitce do kłębka prowadzili intensywne czynności, dzięki którym ustalili mężczyznę podejrzanego o strzelanie do pojazdów z wiatrówki. Zatrzymanie jego było tylko kwestią czasu.

Wczoraj w wyniku zaplanowanych działań w godzinach porannych funkcjonariusze skierowali się do jednego z mieszkań w Legnicy, gdzie miał przebywać wytypowany mężczyzna. Na ich widok 17-latek uciekł przez okno na dach budynku wielorodzinnego. Nie przestraszyło go nawet to, że był na trzecim piętrze, a na dachu zalegał śnieg.

Policjanci natychmiast na miejsce wezwali Straż Pożarną i przy użyciu podnośnika dostali się na dach budynku, gdzie zatrzymali mężczyznę, po czym bezpiecznie sprowadzili go na dół. Po sprawdzeniu legniczanina w policyjnych systemach okazało się, że jest poszukiwany do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Dzisiaj zatrzymany usłyszał zarzuty karne w tej sprawie, w tym dopuszczenia się czynu o charakterze chuligańskim. 17-latek przyznał się, jednak nie był w stanie wytłumaczyć swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

