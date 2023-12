Policjanci zatrzymali 5-ciu nastolatków, którzy podejrzewani są m.in. o spalenie flagi Izraela Powrót Drukuj Skuteczne działania policjantów z komendy wojewódzkiej i miejskiej Policji we Wrocławiu, doprowadziły do zatrzymali 5-ciu osób podejrzewanych o bezpośredni udział w zdarzeniu o charakterze kryminalnym, do którego doszło wczoraj w ścisłym centrum stolicy Dolnego Śląska. Sytuacja została zarejestrowana przez monitoring, na zapisach którego widać, jak grupa osób podpala w miejscu publicznym flagę Izraela oraz zniszczy chanukowy świecznik, stojący swobodnie na deptaku. Zdarzenie to nagrywał też telefonem jeden z zatrzymanych już kilkanaście godzin po zdarzeniu przez kryminalnych, młody mieszkaniec Wrocławia. Mimo iż wszyscy sprawcy byli zamaskowani, to dobre rozpoznanie i intensywnie prowadzone czynności oraz ustalenia realizowane przez policjantów pionu kryminalnego, sprawiły, że wszyscy odpowiedzą teraz przed sądem rodzinnym i nieletnich, za swoje karygodne zachowanie.

Sąd Rodzinny i Nieletnich we Wrocławiu zdecyduje w najbliższych dniach o losie nastolatków, w wieku od 15 do 16 lat, którzy podejrzewani są o udział w zdarzeniu do którego doszło wczoraj, tj. 14 grudnia br.

Kamery monitoringu zarejestrowały około godz. 21.00, jak w ścisłym centrum Wrocławia przy ul. Oławskiej, grupa 5-ciu mężczyzn niszczy świecznik chanukowy stojący na deptaku i przewraca go na ziemię, a chwilę wcześniej podpala flagę Izraela w miejscu publicznym.

Nagranie i informacja ta została przekazana policji i funkcjonariusze, od razu zajęli się sprawą.

Okazało się, że jeden z uczestników tego zdarzenia, nagrywał też wszystko telefonem komórkowym, a chwilę po tym wszyscy uciekli.

Sprawa nie była prosta, bo osoby te były zamaskowane, ale skuteczne działania policjantów pionu kryminalnego z Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców komendy wojewódzkiej pozwoliły na idetyfikację pierwszej z nich. Został zatrzymany i kolejne czynności identyfikacyjne oraz ujęcie pozostałych osób, było już tylko kwestią czasu.

Równolegle czynności w tej sprawie prowadzili także kryminalni z wrocławskiej komendy miejskiej Policji i komisariatu na Starym Mieście, którzy to niczym po nitce do kłębka, dotarli do pozostałych podejrzanych i szybko ich zatrzymali.

W grupie tej znajdowały się wyłącznie osoby nieletnie, jak się okazało, w wieku od 15 do 16 lat i w związku z tym odpowiadać będą w myśl przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

kom. Wojciech Jabłoński

Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Wrocławiu

Film Monitoring miejski Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Monitoring miejski (format mp4 - rozmiar 31.6 MB)