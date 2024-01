Kolejny sukces wałbrzyskich kryminalnych w walce z przestępcami. 54-latek zatrzymany za oszustwo na seniorce Data publikacji 05.01.2024 Powrót Drukuj Działania przeprowadzone przez kryminalnych z wałbrzyskiej komendy doprowadziły do zatrzymania na terenie Szczecina 54-letniego mieszkańca tej miejscowości. Funkcjonariusze w toku pracy operacyjnej i procesowej ustalili, że mężczyzna jest sprawcą przestępstw popularnymi metodami „na wnuczka” i „na policjanta”, gdzie m.in. 86-letnia mieszkanka Wałbrzycha straciła 45 tysięcy złotych. To kolejny w ostatnim czasie podejrzany, który usłyszał już zarzut oszustwa. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Policjanci po raz kolejny ostrzegają, aby nie przekazywać jakiejkolwiek gotówki osobom nieznajomym, które często podają się za kurierów, policjantów, adwokatów, pracowników poczty, a nawet prokuratorów - a są po prostu oszustami.

Wałbrzyscy policjanci tuż po otrzymaniu zgłoszenia o wyłudzeniu sporej sumy pieniędzy - bo aż 45 tysięcy złotych - od 86-letniej mieszkanki Wałbrzycha, natychmiast zaczęli pracować nad sprawą. Do zdarzenia doszło 14 listopada 2023 roku - tego dnia mieszkanka Wałbrzycha odebrała telefon od fałszywego policjanta, który poinformował ją, że wnuczek spowodował wypadek komunikacyjny i musi przekazać mundurowym sporą kwotę pieniędzy, by członek jej rodziny nie trafił do więzienia. Niestety seniorka przekazała oszustom posiadana gotówkę. Dopiero po jakimś czasie zorientowała się, że działanie ma charakter przestępczy i powiadomiła o wszystkim Policję.

Wnikliwie przeprowadzone przez wałbrzyskich policjantów czynności operacyjne i procesowe w tej sprawie pozwoliły na ustalenie tożsamości mężczyzny, który był głównym koordynatorem tej przestępczej działalności. W toku tych ustaleń okazało się, że jest on mieszkańcem Szczecina, dlatego w minioną środę funkcjonariusze Wydziały Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu pojechali na pomorze, by zatrzymać tam 54-latka. Mundurowi ujawnili w miejscu zamieszkania mężczyzny również między innymi niewielkie ilości narkotyków w postaci marihuany, gotówkę, złotą biżuterie oraz monety, kilka telefonów, karty SIM a także starą książkę telefoniczną.

W toku wykonanych dalszych czynności procesowych funkcjonariusze pionu kryminalnego wałbrzyskiej komendy, oprócz oszustwa dokonanego na szkodę Wałbrzyszanki, udowodnili 54-latkowi oszukanie seniorki na terenie Lęborka na kwotę 100 tysięcy złotych oraz usiłowanie oszustwa na szkodę mieszkanki Sianowic. Dodatkowo 54-latkowi, oprócz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się oszustwami metodą „na wnuczka”, udowodniono również posiadanie narkotyków oraz sześciokrotne udzielanie niedozwolonych substancji.

Wczoraj podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. 54-latkowi za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawy w takich przypadkach zawsze mają charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policjanci kolejny raz ostrzegają, aby nie przekazywać żadnej gotówki osobom nieznajomym, które często podają się za kurierów, policjantów, adwokatów, a nawet prokuratorów, a są po prostu zwykłymi przestępcami.

Pamiętajmy!

Nie wypłacajmy gotówki, jeżeli mamy podejrzenie, że po drugiej stronie słuchawki mogą kryć się oszuści.

Nie wręczajmy gotówki osobom nieznajomym.

Tylko świadomość, w jaki sposób działają sprawcy, może nas uchronić przed utratą swoich oszczędności.

Nie zostawiajmy starszych osób samych z tym problem. Rozmawiajmy na tego typu tematy i informujmy ich o podobnych sytuacjach, o których wcześniej słyszeliśmy lub czytaliśmy.

Oszuści są bezwzględni, dlatego bardzo ważne jest, aby przy każdym tego typu podejrzanym telefonie od razu zgłosić zaistniałą sytuację pod numer alarmowy 112 i zastosować się do poleceń dyżurnego jednostki.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP w Wałbrzychu

asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek

tel. 604 426 995

