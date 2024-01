Zatrzymanych 114 osób poszukiwanych, w tym ci za najpoważniejsze przestępstwa – dolnośląscy „Łowcy głów” podsumowali pierwszy rok działalności Data publikacji 10.01.2024 Powrót Drukuj Grudzień 2022 roku to czas kiedy w każdej z komend wojewódzkich Policji utworzone zostały Wydziały Poszukiwań i Identyfikacji Osób, specjalizujące się w poszukiwaniach najbardziej niebezpiecznych przestępców oraz poszukiwaniu osób zaginionych. W garnizonie dolnośląskim komórka ta, podsumowując pierwszy rok działalności, może pochwalić się zatrzymaniem aż 114 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i Europejskich Nakazów Aresztowania. Funkcjonariusze tej wysoce wyspecjalizowanej policyjnej komórki zajmują się każdego dnia najtrudniejszymi sprawami i potrafią namierzyć najbardziej nieuchwytnych przestępców. Stosowane przez nich metody owiane są tajemnicą, a ich skuteczność jest bardzo duża.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach realizacji swoich zadań prowadzą poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości, a także poszukiwania osób zaginionych. Komórka ta powstała w strukturach dolnośląskiej Policji w grudniu 2022 roku. Jej głównym zadaniem jest realizacja najtrudniejszych spraw związanych z zatrzymywaniem osób poszukiwanych do najcięższych przestępstw Kodeksu karnego, takich jak: zabójstwa, kierowanie zorganizowanymi grupami przestępczymi, akty terrorystyczne, rozboje, gwałt ze szczególnym okrucieństwem czy też przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Poszukiwania te nazywane

są celowymi, a do ich realizacji wyznaczeni są policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych, którzy stanowią trzon wydziału.

W pierwszym roku działalności dolnośląscy „Łowcy głów” zatrzymali łącznie 114 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych. Ich skuteczne działania oparte są na ponadprzeciętnych umiejętnościach oraz zastosowaniu szeregu metod pracy operacyjnej. W namierzaniu celu wykorzystują oni cały wachlarz dostępnych środków. W chwili kiedy uda im się złapać trop, są niezwykle skuteczni i nieustępliwi.

Na swoim koncie mają m.in. zatrzymanie znanego we wrocławskim środowisku przestępczym mężczyzny, który kierował zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się organizowaniem bójek w latach 2011 i 2012 na terenie Wrocławia związanych z porachunkami grup przestępczych z tamtych lat. Było to pierwsze spektakularne zatrzymanie zrealizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej w roku 2023. Mężczyzna skuteczne ukrywał się przed organami ścigania, stosując odpowiednie maskowanie swojej osoby i często wyjeżdżając za granicę. Dolnośląscy „Łowcy głów” zdołali ustalić sposób działania poszukiwanego i zaskoczyli go w jednej z miejscowości powiatu leszczyńskiego, gdzie został zatrzymany. Aktualnie mężczyzna odbywa karę pozbawienia wolności.

Kolejnymi sukcesem, jakim mogą pochwalić się „poszukiwawcze” z KWP we Wrocławiu, to zatrzymanie mężczyzny poszukiwanego przez niemieckie organy ścigania na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, który podejrzewany jest o dokonanie brutalnego gwałtu na terenie Niemiec. Strona niemiecka przekazała stronie polskiej wstępne ustalenia, a dolnośląscy „Łowcy” poprzez skomplikowane działania operacyjne ustalili, iż mężczyzna ten ukrywa się na terenie Warszawy, gdzie jak gdyby nigdy nic podjął się pracy w jednej z tamtejszych restauracji. Gdy policjanci ze stolicy Dolnego Śląska zakładali mu na ręce kajdanki, był zaskoczony, jak szybko został namierzony przez funkcjonariuszy.

Na liście zatrzymanych przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu znajduje się również mężczyzna, który w przeszłości zajmował się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków na terenie województwa dolnośląskiego. Wydane zostały za nim 3 listy gończe związane z przestępstwami narkotykowymi. Łącznie czekało go ponad 8 lat odsiadki. Poszukiwania trwały od 2020 roku. W tym czasie ustalono, że poszukiwany bardzo często zmieniał miejsce ukrywania się, przebywał też poza granicami kraju. Sprawą w 2023 roku zajęli się dolnośląscy „Łowcy głów”. W wyniku zintensyfikowanych działań ustalili „kryjówkę” poszukiwanego na terenie województwa śląskiego. Mężczyzna wtopił się w lokalną społeczność, zerwał większość kontaktów rodzinnych i towarzyskich. Czynności wykonywane przez policjantów pozwoliły ustalić fakt, iż poszukiwany posługiwał się innymi danymi osobowymi, co ułatwiało mu ukrywanie się. Jednak nie zdołał on w ten sposób zwieźć „Łowców”, którzy po jego namierzeniu zatrzymali go w jednej ze śląskich galerii handlowych. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony, gdy zobaczył dolnośląskich policjantów.

Kolejnym zatrzymaniem, którym mogą pochwalić się dolnośląscy „poszukiwacze” jest sprawa przestępcy, który ukrywał się ponad 20 lat. Mężczyzna był mieszkańcem powiatu trzebnickiego. Wydano za nim kilka listów gończych za popełnione przez niego oszustwa. Od chwili, kiedy 20 lat temu wydano za nim pierwszą podstawę poszukiwawczą, zniknął on całkowicie ze swoich rodzinnych stron. W tym czasie ukrywał się m.in. w Hiszpanii i Niemczech. Kilka lat temu powrócił jednak do Polski i rozpoczął nowe życie pod innymi danymi osobowymi. Całkowicie zerwał on swoje kontakty towarzyskie i rodzinne. Skrupulatne działania funkcjonariuszy pozwoliły na jego namierzenie w jednej ze śląskich miejscowości, gdzie prowadził swoje nowe życie. „Łowcy” z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób wraz policjantami z trzebnickiej komendy powiatowej zatrzymali poszukiwanego na jednym ze śląskich osiedli. Kiedy podczas zatrzymania przedstawiono prawdziwe dane poszukiwanego, jego aktualna partnerka była w szoku, że żyła z takim oszustem.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób nie ograniczają się jedynie do poszukiwań osób, które mogą ukrywać się na terenie Polski. Dzięki wypracowanym z zagranicznymi organami ścigania ścieżkom wymiany informacji i kontaktom Punktu Kontaktowego ENFAST Biura Kryminalnego KGP (europejska sieć poszukiwań celowych), „Łowcy” namierzają poszukiwanych również poza granicami naszego kraju. Jedną z takich spraw było zatrzymanie przez holenderską jednostkę, zajmującą się poszukiwaniami celowymi, poszukiwanego mężczyzny podejrzewanego o dokonanie brutalnego gwałtu. Ponadto poszukiwany był on za liczne kradzieże i oszustwa. Sprawa ta została przejęta przez dolnośląskich „Łowców głów” w maju 2023 r. z jednej z jednostek policji garnizonu dolnośląskiego. Wytężone działania policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pozwoliły na ustalenie dokładnego miejsca przebywania poszukiwanego na terenie Holandii. W tym przypadku nawiązano za pośrednictwem ENFAST KGP kontakt z holenderskimi „poszukiwaczami”. Szybka wymiana informacji doprowadziła do zatrzymania poszukiwanego. Następnie został on przekazany w ramach ekstradycji do Polski i już w naszym kraju spędzi z kratami nie mniej niż 5 lat.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu