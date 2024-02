Dolnośląscy wodniacy dwukrotnie w minionym tygodniu ratowali ludzkie życie Powrót Drukuj W minionym tygodniu miały miejsce dwa zdarzenie, które mogły zakończyć się tragicznie, gdyby nie błyskawiczna i fachowa pomoc policjantów z Komisariatu Wodnego i służb ratunkowych oraz świadków. Dwukrotnie bowiem policjanci otrzymali informację, że w rejonie mostów znajdują się osoby, których zachowanie wskazuje na możliwość targnięcia się na własne życie. W takich momentach wszystkie realizowane zadania schodzą na drugi plan, a najważniejsze staje się ratowanie ludzkiego życia. Pamiętaj - jeśli masz myśli samobójcze, jesteś ofiarą przemocy lub podejrzewasz, że ten problem może dotyczyć kogoś z Twoich bliskich, zwróć się po pomoc.

Dolnośląskie WOPR



Do pierwszej z takich sytuacji doszło w środę, ostatniego dnia stycznia, przed godziną 18. Kiedy zapadł już zmrok, jeden z mieszkańców Wrocławia, borykając się z problemami rodzinnymi posunął się do najgorszego z możliwych rozwiązań próbując odebrania sobie życia poprzez skok z mostu. Kiedy policjanci dotarli we wskazane miejsce zauważyli 42-latka, siedzącego na krawędzi mostu, a jego nogi znajdowały się już pora przęsłami mostu Grunwaldzkiego. Natychmiastowe działanie policjantów spowodowały, że mężczyzna został odciągnięty z niebezpiecznego miejsca. Jego stan psychofizyczny był dodatkowo obciążony spożytym wcześniej alkoholem. Na miejsce został wezwany Zespół Pogotowia Ratunkowego, a po wytrzeźwieniu 42-latek trafił w ręce specjalistów.

Druga, bardzo podobna sytuacja zdarzyła się dwa dni później na innym wrocławskim moście. W tym przypadku doskonałą czujnością wykazał się jeden z mieszkańców Wrocławia, który zauważył w rzece topiącego się mężczyznę. Dzielny świadek niezwłocznie powiadomił służby i sam ruszył na pomoc. Wszedł do koryta rzeki, chwycił topiącego się mężczyznę, lecz ze względu na silny nurt wody, nie był w stanie samodzielnie wydobyć go na brzeg. Wtedy właśnie na miejscu pojawili się zaalarmowani policjanci i ratownicy WOPR. Funkcjonariusze weszli do wody po czym szybko i sprawnie wyciągnęli obu mężczyzn na brzeg. Okazało się wtedy, że 26-latek skoczył wcześniej z mostu do wody próbując popełnić samobójstwo. Na szczęście próba się nie powiodła a jego życie zostało ocalone dzięki reakcji życzliwego świadka i pomocy służb. Mężczyzna został przekazany w ręce medyków, ale jego życiu nie zagrażało już bezpieczeństwo.

Pamiętajmy, że nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia, jeśli własnymi siłami nie jesteśmy w stanie pokonać przeciwności losu i znajdziemy się w trudnym położeniu,wówczas warto poprosić o pomoc specjalistów, osoby życzliwe i chętne do pomocy. Okazuje się wtedy, że pomoc obcej osoby bywa zbawienna i daje siłę do rozwiązania przytłaczających wcześniej problemów.

Jeśli masz myśli samobójcze, jesteś ofiarą przemocy lub podejrzewasz, że ten problem może dotyczyć kogoś z Twoich bliskich, zwróć się po pomoc. Pomocy na terenie całego kraju można szukać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 i Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu

Źródło zdjęcia: Dolnośląskie WOPR