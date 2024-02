Policjanci odzyskali mienie o wartości ponad 300 tysięcy złotych i zatrzymali dwóch sprawców Data publikacji 09.02.2024 Powrót Drukuj Bolesławieccy operacyjni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy wspólnie dokonywali kradzieży z włamaniem do pojazdów ciężarowych. Łupem sprawców padły m.in. drony, felgi, kosmetyki i paliwo. Policjanci odzyskali mienie o wartości 300 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego bolesławieckiej jednostki w wyniku działań operacyjnych zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o szereg przestępstw przeciwko mieniu. Obaj to mieszkańcy jednej z wiejskich miejscowości na terenie gminy Warta Bolesławiecka w wieku 23 i 36 lat. Wspólnicy na miejsce przestępstw jeździli samochodem osobowym, użytkowanym przez jednego z nich.

Na początku lutego na dużym parking w powiecie bolesławieckim, gdzie kierowcy ciężarówek zatrzymują się na dłuższy nocny odpoczynek, z jednej z naczep skradzionych zostało 20 dronów.

W pojeździe podejrzanego funkcjonariusze znaleźli drona pochodzącego z przestępstwa oraz różne przedmioty wykorzystywane do włamań. Dalsze czynności doprowadziły do zlokalizowania pomieszczeń gospodarczych wynajmowanych przez zatrzymanych, gdzie zabezpieczono 17 kartonów zawierających drony oraz 11 felg, kołdry, krzesła biurowe, kosmetyki i części samochodowe. Dodatkowo w pobliżu miejsca, gdzie dochodziło do przestępstw, zabezpieczona została skradziona lodówka, której sprawcy nie zdążyli jeszcze przetransportować. Sposób działania za każdym razem był podobny - nacięcie plandeki i kradzież towaru.

Łącznie odzyskano mienie o wartości co najmniej 300 tysięcy złotych, które zostało utracone w okresie od 24 stycznia do 6 lutego 2024 roku.

Zatrzymani usłyszeli wspólnie 9 zarzutów dotyczących włamań do ciężarówek i kradzieży dronów, felg, paneli podłogowych i 3 tysięcy litrów paliwa z baków różnych pojazdów.

36-latek w chwili zatrzymania był agresywny i grożąc policjantowi pozbawieniem życia, próbował wpłynąć na jego działania, za co usłyszał zarzut. Jakby tego było mało, odpowie także za posiadanie narkotyków.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, starszy z mężczyzn to recydywista, odbywał już karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa, dlatego za popełnione czyny grozi mu zwiększony wymiar kary, nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ustalają, skąd pochodzi część zabezpieczonych rzeczy, a sprawa ma charakter rozwojowy.

mł.asp. Paweł Noga

Źródło: KPP w Bolesławcu

asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska

tel. 600 266 990