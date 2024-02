Koncert z okazji Święta Służby Cywilnej Powrót Drukuj Z okazji Dnia Służby Cywilnej, który w tym roku obchodziliśmy 17 lutego, odbył się dziś uroczysty koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podczas którego licznie zgromadzeni przedstawiciele pracowników dolnośląskiej Policji mieli okazję zapoznać się z bogatym i różnorodnym repertuarem policyjnych muzyków z Wrocławia. Dzisiejsze wydarzenie było również doskonałą okazją do złożenia życzeń i podziękowania osobom pracujących na co dzień w jednostkach dolnośląskiego garnizonu. Zrobił to osobiście Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki.

Bez nich funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe. Przez wielu nazywani są niewidzialnym sercem formacji, bo choć ich praca jest często niedostrzegana, to bez zaangażowania i codziennej sumiennej realizacji obowiązków przez tysiące pracowników Policji, trudno sobie wyobrazić istnienie tej jednej z największych formacji mundurowych w Polsce.

Z okazji Dnia Służby Cywilnej, który obchodziliśmy 17 lutego, w Sali Widowiskowej Klubu Regionalnej Bazy Logistycznej Wojska Polskiego dolnośląska komenda wojewódzka zorganizowała dziś uroczysty koncert. Przed licznie zgromadzoną publicznością, złożoną z osób pracujących na co dzień w komórkach organizacyjnych dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, swój bogaty i różnorodny repertuar mieli okazję zaprezentować muzycy Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z towarzyszącymi im solistami.

Przed rozpoczęciem muzycznej uczty do zgromadzonych osób zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki. Szef dolnośląskiego garnizonu zaznaczył, że już od 102 lat przedstawiciele służby cywilnej są niezbędnym elementem funkcjonowania wszystkich służb i państwa polskiego. W trakcie swojej wypowiedzi Pan Generał podziękował za to wszystko, co pracownicy robią każdego dnia, wskazując, że żaden policjant w garnizonie dolnośląskim nie mógłby pracować tak sprawnie bez ich wsparcia i ciężkiej pracy, którą niezwykle docenia.

Po zakończeniu tej wyjątkowej muzycznej podróży, w którą zabrali publiczność muzycy Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z towarzyszącymi im solistami, długo słychać było gromkie oklaski. To z pewnością najlepszy dowód na to, jak wysoki poziom artystyczny reprezentują policyjni muzycy ze stolicy Dolnego Śląska.

Warto przypomnieć, że Dzień Służby Cywilnej zgodnie z Ustawą z 14 kwietnia 2023 r. przypada na dzień 17 lutego. Data ta jest nieprzypadkowa. Odnosi się bowiem do uchwalenia w 1922 roku przez Sejm ll Rzeczypospolitej Ustawy o państwowej służbie cywilnej, która miała zapewnić skuteczną realizację polityki odradzającego się państwa w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. W tym roku oficjalnie obchodzimy to święto po raz pierwszy.

Zadania służby cywilnej są różnorodne i dotyczą niemal wszystkich dziedzin naszego życia. I te zadania każdego dnia sumiennie wypełnia blisko 1700 osób pracujących w dolnośląskim garnizonie Policji.

Za tę pracę bardzo serdecznie dziękujemy!